現代社會最大的危險是極端主義，極端主義可以是宗教或政治，但兩者實際的思維邏輯、意念和行為基本相同，一是極端的絕對化，沒有中間，只是神聖與邪惡兩個極端。二是不用理性，不用思考，只盲目認同一些不知怎樣來源的定論，至死不渝。三是宗教或政治的定論或原則，凌駕社會一切，不管是父母子女兄弟的倫理、各種世俗的道德，悉皆否定。正因為這樣盲目愚忠的極端思維，便要消滅一切不同或與之對抗的，所謂「正邪不兩立」。

激進不同於極端，激進要求從根本解決問題，不甘心於馬虎敷衍，或退讓妥協，但是激進仍然容許不同的主張，勇於爭論，也願有錯而改，容許更新改變。激進只是解決問題的方法，不是絕對唯一，也以事論事，不會把人、事和物作絕對化簡單粗暴的標籤否定。激進更加強調理性，強調調查研究的科學精神。

而極端主義則如一神的宗教信仰，且如邪教那樣，把追隨者所有其他生活以至人生的一切包攬主宰，沒有理想，只有盲目迷信，滅絕人性的迷信。極端主義在政治範疇最典型的表現是極右派的納粹主義，代表行為是種族清算，而他們的種族主義基本建基於虛構的妄想。沒有宗教的包裝，比一些宗教更惡劣。

事實上，這種極端的假想國族主義，還包括波蘭與烏克蘭的相互屠殺、上世紀九十年代歐美默許的科索沃與塞爾維亞的清洗屠殺、極端的猶太主義、美國的三K黨、非洲眾多的部落衝突等，甚至還有馬來西亞與印尼的排華等等。

這些極端主義可以把長年相安無事或相互通婚的種族、宗教和社區，一下子變成深仇大恨，互相殺戮，且除非有外力禁制，否則會一發不可收拾。對於人類文明社會來說，經濟、政治、社會等矛盾不是你死我活的鬥爭，但極端主義卻是整個人類文明的最大敵人，禍害巨大。

香港的反修例事件中的暴亂，正走上極端主義的發展方向，原來的政治爭執已變成空洞的藉口，凡屬中國、中共的必反，必要破壞，與他們政見不同或敢爭辯反抗者也必攻擊傷害。由反共反中來解釋他們的反政府、反警察、反異見的破壞，連說普通話的都要打傷。這樣歇斯底里的瘋狂，只能用極端主義來形容。

或許這樣的極端主義言行只是暴徒中的一小部分，卻是帶頭領先的一群。而他們極端主義的言行目前還在發酵，正走往恐怖襲擊的方向。如果不及早制止，加上宗教和邪教的滲透，惡化的風險極大。