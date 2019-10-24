從中英簽署聯合聲明到香港回歸二十二年，北京總是說要維護一國兩制。然而，一國兩制從書面文件到「貫徹落實」，是一個流動的、變化的過程。一國兩制的真正狀況和面相與北京設計之時有很大很多的不同，和北京的「初衷」背道而行，其命運極之危險。

北京很清楚發生了這場反修例風波暴亂，局勢已令一國兩制問題的解決，選擇方向只有兩項，一是一國兩制的框架繼續保留，但一些內容必須作出調整；二是香港特別行政區依然故我，但制度方面、特別是政治制度方面由中央全面「話事」，要符合國家安全的標準，最大程度的消除「顏色革命」的內外因素和社會條件，向澳門特別行政區的政治狀況和社會狀況看齊，向新加坡借鑑學習。這兩種選擇都是在豐富實踐一國兩制，都是在積極的面對和解決一國兩制走到今天出現的嚴重問題，都是在維護國家和香港的全局、長遠利益。

如果對上述的兩種選擇不做選擇，任由反對派、外部勢力、香港的結構性矛盾、管治方面的「暗戰」和「無能」搗亂破壞，反中亂港步步得逞，那麼一國兩制就真會徹底毀掉——不是香港獨立，分裂中國；就是一國兩制由中央全面接管，社會主義救香港。後者不是不好，只是比較麻煩，但總比「港獨」、顏色革命好，不到萬不得已，中央不會這樣做。

然而，有一點很明顯，就是要避免走到這一步，就必須抓住今次暴亂機會，堅決平暴，粉碎反中亂港集團的奪權企圖和顏色革命，捉拿嚴懲暴亂黑手和暴徒，打贏這一仗，形成政治威懾聲勢，振奮人心，就能夠為上述選擇創造條件，掃清障礙，制訂可行方案，積極推動方案落實，否則就全是空想。

在時機到來和有條件實施上述選擇的同時，本報提出的「一國兩制擴大進步版」的突破思維正可起到戰略支撐作用，雙頭並進。而粵港澳大灣區和深圳「先行示範區」的謀劃已為此創造了更有利的條件，無論一國兩制怎麼調整，怎麼「擴大進步」，都是在融入國家發展、納入國家治理體系、作出制度貢獻也。