子系中山狼，得志便猖狂。一直叫囂「為美國而戰」的漢奸黎，日前又竄到美國哭秦庭，要求美爹持續關注香港議題，展示道德上的支持云云。如何關注？美國不惜工本策動港版顏色革命，既出錢又出力，連疑似中情局人員也粉墨登場，國會政客們更是聯手炮製《香港人權與民主法案》，對香港實行長臂管轄，這還不夠關注嗎？難道要求美軍直接進駐香港？

漢奸黎將這場暴亂稱為「最後一戰」，不知到底是甚麼意思，不成功便成仁？如果他想利用「最後一戰」奪取管治權，將香港變成美英新殖民地，還是趁早死了這條心吧。香港是中國不可分離的一部分，既不同於敍利亞，也不同於烏克蘭，任何人任何勢力都不可能成功奪權。中國人一向的信念是寧可玉碎，不可瓦全，即使香港被毀，也不會在主權問題上妥協。漢奸黎的「最後一戰」，必將成為其「最後瘋狂」。

有一點漢奸黎倒是沒有說錯，「一國兩制好快會結束」。但必須知道，不是中央要令它結束，而恰恰是漢奸黎之流正在摧毀它。他們搞光復、革命、攬炒、「為美國而戰」，不正是為了結束一國兩制嗎？天要下雨，娘要嫁人，既然一國兩制走樣變形，遲早保不住，中央也沒有必要苦苦維持，該怎麼辦就怎麼辦，一國一制又有何不可！

正如古人所說，世異則事變，時移則俗易。中央堅持一國兩制和「五十年不變」的決心毋庸置疑，奈何形勢比人強，反中亂港勢力硬要改變這一切，中央愈堅持愈被動，與其膠柱鼓瑟，何不順勢而變？回歸以來，正是因為中央對香港一直放任自流，才導致反中亂港勢力氣燄囂張，外部勢力無孔不入，漢奸黎反指中央一直以釋法、取消參選人資格及政治檢控奪去港人自由，真可謂賊喊捉賊。如果不是有人搞港獨，中央何必釋法？如果真的有政治檢控，漢奸黎還能逍遙法外嗎？