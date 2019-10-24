香港淪為革命輸出港，世界各地的反政府抗爭運動，紛紛向香港的示威者取經，其中鬧得最大的加泰羅尼亞獨立派更揚言要將該區變為新香港。四海之內皆兄弟，港獨派自然不會錯過這結盟的機會，亦號召本周四集會支持加泰示威者，更加獲得警方發出不反對通知書，但在網上遇上不少反對聲音。

即使同是示威者，紛紛表示要與加泰獨派割席。之前他們不是信誓旦旦，嚷着口號「兄弟爬山，各有各做」嗎？為何現在又出現分歧呢？全因他們一直乞求西方國家出手制裁中港，特別是美國的支持，那條《香港人權與民主法案》還未通過，夜長夢多，華府及議員顯然是支持西班牙政府鎮壓加泰獨派的，所以有人懼怕公然支持加泰抗爭者會開罪「美帝」，對整場抗爭運動有不利的影響。

其實綜觀示威暴潮，大家都聲稱沒有大台，各有各做，故此各式各樣的手段出現，軟的有網絡文宣、街頭組人鏈及各區連儂牆，但徒勞無功，軟的不行，始終都是訴諸暴力，而且不斷升級，雖然政府止暴制亂未成功，但很明顯示威者數目遠較初期減少，有部分和理非已悄悄退場。社會人士對於公共交通設施例如港鐵及交通燈被破壞感到厭惡，暴力升級是抗爭死路一條。不認還須認，暴徒聲稱自己並非港獨，只是為香港爭取民主自決，但現在與加泰獨派連成一線，即是坦承在香港搞獨立，肯定瞬間把僅有的支持也嚇走。

近日暴潮有冷卻的趨勢，漢奸黎死心不息，依舊利用其毒果日報繼續煽風點火，不讓這股怒火熄滅。中美貿易戰一日未結束，香港依然有其利用價值。美國總統特朗普早前暗示暴徒會收手，只是敷衍中方的說話，回應首階段談判的成果。其實想看美方的取態，看看毒果日報吹的風向便知道，主子不叫停，走狗當然會繼續狂吠，市民若擦亮眼看清楚，必然會遠離毒蘋果。