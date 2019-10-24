陳同佳刑滿出獄，原擬到台灣自首，卻因蔡英文政府以政治凌駕公義法治，先是拒絕通緝犯投案，繼而自以為聰明地提出派檢警赴港押解嫌犯，結果聰明反被聰明誤，將玩弄政治、犧牲公義的醜惡嘴臉暴露無遺。

眾所周知，港台之間並無引渡協議，否則也沒有反修例風暴的後話。更何況，陳同佳刑滿出獄就是自由身，港府無權再作扣押，台灣更無權在港越境執法，陸委會提出派檢警赴港押犯，是明知不可為而為之，簡而言之就是玩嘢，既無心讓冤案了結，更想藉此挑起更多爭議，還自以為得計，將皮球踢給港府就當盡了責任，把人當成白癡。

正所謂，一百歲唔死都有新聞。一個在台灣殺了人潛逃被通緝的疑犯，希望為自己所犯的錯贖罪，自願回到台灣自首，竟然會有政府拒絕，竟然連疑犯自首都要禁止，然後上綱上線到「一個中國」的陰謀，聲稱讓香港疑兇入境自首即等於承認台灣是中國一部分，是港府設的局，是大陸的政治圈套云云，真是欲加之罪，何患無詞。將簡單事情複雜化、政治化、妄想被迫害化，全世界恐怕只有民進黨才有這樣的腦袋。

事實上，蔡英文為了牽強的政治理由讓一件冤案永遠無法了結，讓一條人命死得不明不白，早就惹起當地輿論反感，國民黨批評蔡政府將司法管轄權、人權和台灣主權主動斷送，並非沒有道理。試想想，美國連別國的事務都要插手，都要實施長臂管轄，身為附庸的台灣竟然有法不施、有權不用，將一宗在自己地頭發生的兇案審判權雙手奉送，還叫囂港府自行審理，還好意思拿「美國政府絕不會將人送往他國審判」來為自己背書，是不是太搞笑了？

當然，連小小台灣也不將港府放在眼內，原因不言自明，正正是港府太廢也。當台方陸委會拋出派檢警赴港押犯此一荒謬提案後，港府遲遲沒有反應，連保安局前局長葉劉淑儀都開腔直斥台灣有問題，律政司司長鄭若驊仍然默不作聲，直到翌日凌晨才由港府發稿，指跨境執法不能接受，反擊慢十拍，堪稱丟人現眼。

更可悲的是，本港警方在前線打生打死止暴制亂，警員及家屬卻飽受暴徒起底欺凌，警察隊員佐級協會日前上訴得直，獲批臨時禁制令，禁止公眾查閱選民登記冊，就是為了防止有人借選舉對警員及家屬進行起底。這些法律保護措施原該由律政司主動去做，但鄭若驊置若罔聞，結果起底歪風愈演愈烈，最後還是要靠警察為自己維權。

嗚呼哀哉！香港人有這麼廢的政府和律政司，怪不得止暴制亂無期，反對派、暴徒以至台灣當局囂張無極限矣！