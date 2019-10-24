雖然警方已拒絕由民陣申辦的十月二十日九龍區遊行，但是大批示威者在這一天仍然堅持違法遊行，並且在遊行個多小時之後，再次出現幾百名暴徒擾亂秩序、破壞縱火，尖沙咀「戰場」餘波未了，警隊以水炮車驅散暴徒時染藍了清真寺。黑暴文宣團隊事後立即大炒特炒，誣衊警方「辱」宗教，企圖掀起新紛爭，幸好當局快手「消毒」，躲過了一次可能上升至宗教紛爭的大禍。

水炮車染藍清真寺部分地方之後，互聯網、社交平台及各種討論區迅即出現大量攻擊警方的言論，在黑色暴亂中瞓身助威的多名反對派議員不約而同發功，各自在社交平台大推「黑警濫暴 清真寺都搞」、「零示威者 警察仍炮打清真寺」的貼子，一傳十、百傳千，一個晚上，這些刻意挑起穆斯林仇恨的訊息在社交平台迅速傳開。

還不夠，黃媒、毒果報更加落力，專門找穆斯林社群領袖及團體發言人回應清真寺被藍水噴灑一事，這些動作不外乎引發信眾的不滿，企圖把一直沒介入反修例事件的這些信眾拉進仇恨警方的陣營。

這個按方程式操作的流程，完完全全複製了過去黑衣幫製造謊話、扭曲社會認知的合作模式。不過，這一次他們失敗了！一大原因是警方及政府「消毒」工作快，二是事發當晚已有港人主動協助清洗清真寺，社會溫情終究戰勝了陰謀挑撥離間。

不過，警隊及政府高層到清真寺道歉的做法，在坊間也引起不少批評。雖然當局急於撲火，是要解決或撲滅可能成災的一次宗教紛爭，避免香江的戰火或戰線被壞心人拉到更廣的層面，但政府致歉也大細眼，掛一漏萬，的確有礙觀瞻，引發更多不滿。

對於這些怨氣，特區各個政策局應該盡快補鑊，而政府也應該設立落區「消毒」的機制，否則官員離地，只會得罪更多人。