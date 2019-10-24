有人說，在雞蛋與高牆之間選擇，他永遠站在雞蛋一方。一聽而知，這不是見道者言，大可一笑置之。世道從來剛柔相推，陰陽互易，有時崇尚強者，崇尚到迷信的地步；有時吹捧弱者，吹捧到盲目的程度。世人愚癡，衡情度理很難恰如其分，不是偏向這一方，就是偏向那一方，所謂「過猶不及」，兩者俱不可取。

上世紀中期，世界潮流鼓吹英雄主義，盲目信奉權威，孕育出希特拉、史太林一類的大獨裁者，其時的人過分迷信高牆，吃了好些苦頭。踏入本世紀，時運推移，由尊高牆轉而尊雞蛋，只要有人打着「我是弱者」的旗號，不論有理沒理，都可以博得大量同情票，進而有恃無恐，為所欲為，論對社會破壞之大，不亞於獨裁者專政時期。

一場反修例運動，使香港遭逢二次大戰以來未有之危機，不少商店、銀行被暴民焚燒與打砸，交通燈被打到支離破碎，港鐵站內滿目瘡痍，就連警署也被包圍攻擊，維港兩岸儼然妖獸橫行，不知人間何世！

這些四處作惡的暴徒，不少卻自認為是「雞蛋」，擺出一副弱者姿態，招來了大量愚民支持。近日有民意調查顯示，過半數的受訪者表示不會與「勇武者」割席。天平完全倒向了雞蛋一方，使人不辨是非，世運就是愛這樣跟世人開玩笑。

雞蛋聲稱被高牆壓迫，說一旦《逃犯條例》修訂案獲通過，他們將會人人自危，但實際上，修例工作早已取消。暴徒又宣稱警方在平亂時使用了過分武力，但依國際標準而論，港警已屬克制，騷亂至今四個多月，沒傷過示威者一條人命。

檢點下來，沒有任何理性原因足以支持「勇武者」繼續肆虐香江，但他們的暴行仍然得到不少民意維護。大抵只有明道者才會知道，人心從來都是如此昏昧，很多時是難以常理測度的。