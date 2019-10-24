中國人普遍迷信，是以社會各個層面，在當今科學昌明之世，依然潛存不少封建思想意識，其中一項就係迷信禁忌。嗱！好似忌言死事，連棺材舖都要稱為「長生店」；空屋出租，「空」音似「凶」，是以要說「吉屋出租」，其餘類推：吉舖、吉車……至於百姓求財，最忌「輸」，是以「絲瓜」要叫「勝瓜」，「通書」自然要叫「通勝」；而每逢賽馬日，最忌食「白果」，但若當天行山偶遇「發哥」，老朽注碼必加大一倍，能否必勝係其次。要言之，心理關口好緊要！

而除了禁忌，就係避諱，陸游《老學庵筆記》有一則頗可博諸君一粲。話說田登做咗州官，最忌諱別人直呼其名，呢位官老爺唔准身邊任何人說到任何一個同「登」字同音嘅字，觸犯者必令佢大怒，唔少官吏、兵卒因此受到鞭打，於是舉州不敢言燈，稱燈為火。嗱！到咗上元節放燈嘅日子，依例准點燈三日供人遊覽賞玩。官吏為避諱，發於鬧市嘅文書赫然是：「本州依例放火三日！」此成語「只許州官放火 ，不許百姓點燈」之來由，亦妙不可言也。

老朽忽然憶及這些趣事，皆因睇到日前本報「正論」談及禮賓府「名不正，則言不順」嘅問題，確實又係「唔怕生壞命，最怕改壞名」。

誠然，特首官邸喺英治時期叫「港督府」則名正言順，不過，回歸後又唔正名為「特首府」，卻叫乜鬼「禮賓府」。果不其然，鏡中之花最終不是花，禮賓府之杜鵑亦欣賞不了多少回。連同第一任嘅董伯伯，三位特首冇一個打破「十年魔咒」！

東方報業集團歷來為特區引路，一早講咗「禮賓府唔改名，香港實冇運行」，可惜言者諄諄，聽者藐藐！今林鄭政府管治無能，止暴制亂靠把口，香港已到了最危險的時候，佢自己坐困禮賓府，不敢出門，「夢裏不知身是客」，一晌貪歡，未知何時夢醒？世上好多嘢，冥冥中自有注定，信焉！