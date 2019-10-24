英國前首相文翠珊現在一定百感交集，因為國會現在所發生的、約翰遜所經歷的事情，根本是她脫歐歷程的翻版。朝野拒絕接受政府所提出的協議方案，迫使首相赴布魯塞爾與歐盟談判，更改協議。新方案回到下議院闖關時卻仍不收貨，兩派議員提出修正案斷了所有退路，包括否決留歐、否決二次公投、否決同一議案可重複表決等，然後再迫使首相向歐盟尋求寬限更多的時間，一拖再拖。歐盟已給予好幾次機會，類似情況卻不斷上演，每況愈下，工黨黨魁郝爾彬更直指新方案比文翠珊的版本還要差。

約翰遜有恃無恐的原因，是以月底的死線相逼，議員要麼接受他的方案，要麼承受無協議脫歐的後果，但事實證明他的強硬沒有比文翠珊的苦口婆心管用。即使他籌夠所需的三百二十票，以為可以如期脫歐時，中途卻殺出《利凱輝法案》這個程咬金，方案由於未完成立法細節，就算通過也不准如期生效。為免游離票變卦，約翰遜上周六抽起議案不表決，等到周一再闖國會，議長白高漢卻拒絕給予第二次表決機會。約翰遜改以立法方式呈上脫歐協議，雖然獲通過，如期脫歐的條款卻遭否決。蹉跎過後，他終於放棄他所恃的死線，接受無法如期脫歐的結果；也自打了嘴巴，迴避硬脫歐的選項，走文翠珊的舊路，要求歐盟再次寬限。他表示，若時間充裕，將啟動提早大選，將英國的命運交由新國會決定。這就可擺平問題？還是再次重演？

歐盟受夠了，一直容忍皆因顧忌硬脫歐對歐元區造成動盪，但容忍有一個限度。法國率先表明只願寬限多幾天，更長的時間及重新談判都免問。歐洲理事會主席圖斯克則居中調停，打算再給予倫敦三個月。這就是英國反對派有恃無恐的原因，製造麻煩，無非想將脫歐與痛苦畫上等號，密謀為已死的留歐方案爭取一線生機，搞二次公投。倘若成真，國會公信力也就玩完。