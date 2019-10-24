由華府推動、土耳其與敍利亞東北部庫爾德族之間的停火限期即將屆滿之際，土耳其總統埃爾多安及俄羅斯總統普京周二在俄國索契會談後達成協議，同意雙方日後聯合巡邏土敍邊境地區。新協議一旦落實，將意味着美國在該區的政治影響力進一步縮減。

埃氏與普京會後宣布，雙方同意確保庫族部隊從土敍邊境後撤三十公里，土耳其軍隊在敍利亞境內的軍事活動，則會限制在距敍土邊境的三十公里範圍；而俄方會派出軍警，巴沙爾‧阿薩德政府亦會派出邊境防衞隊參與，以確保庫族部隊及武器均撤離該區域。土俄兩國並同意，敍國東北部現由土耳其控制的地帶維持現狀。

對於遭受土耳其軍事打擊的庫爾德族武裝來說，形勢比人強，與其繼續負隅頑抗，被土國軍隊「一鍋端」，倒不如作「戰術退卻」，保留實力，徐圖後計。既然山姆大叔可以突然拍拍屁股走人，庫爾德人必須另找「庇護人」。實踐證明，自從敍利亞內戰爆發以來，俄羅斯一直支持阿薩德政府，成功讓後者站穩陣腳，並向重新統一全國的目標邁進，良禽擇木而棲，庫爾德人「改換門庭」，合理之至。

當然，有得必有失，新協議意味着庫族武裝必須作出讓步，由於俄羅斯對敍利亞政府軍的支援以空軍為主，庫族武裝很可能在別無選擇下，接受敍國政府軍進入自己控制的區域，然而正如庫族武裝發言人此前指出，他們跟莫斯科和阿薩德「結盟」，是「兩害取其輕」的痛苦抉擇，因為如果必須在民族生存和種族滅絕之間作出選擇，只能選擇前者。

不管怎麼說，土耳其和俄羅斯是今次協議的大贏家。儘管土國視庫族武裝為必須清除的恐怖組織，但如今庫族武裝最起碼在名義上接受俄羅斯的節制，埃爾多安可以免除後顧之憂，專心對付國內的庫爾德工人黨。一直以來，土耳其政府擔心庫爾德人在敍利亞北部，成為潛藏在土國南部的安全隱患，如今恰巧阻止庫爾德人坐大、維護領土完整，又符合大馬士革政府以及其幕後支持者莫斯科的利益，雙方在這方面自然一拍即合。

俄羅斯的得益就更不在話下。若停火協議最終得以落實，將對外界發出清晰不過的信號：美國人做不到的，俄羅斯人能夠做到。事實上，普京近日訪問沙特阿拉伯，達成一系列合作協議，一定程度上顯示美國的盟友對華府的信心有所動搖。

最諷刺的是，特朗普據說早前在內閣會議上吹噓，華府主導的敍利亞北部停火協議，是多少人夢寐以求想要達成的協議，豈料言猶在耳，即被土俄達成的停火協議所取代。俄羅斯國防部長紹伊古就直接喊話華府，明言美國是時候全面撤出敍利亞；而美國亦只能無奈接受既成事實，稱如果土耳其方面尊重停火協議，會在限期屆滿之後撤銷對土國的制裁。特朗普決定放棄庫爾德族武裝，之所以在國內引起朝野一致的反對聲音，並非政客們特別顧及道義，而是擔心撤軍等同向俄羅斯送上大禮，將中東地區的戰略主導權拱手相讓，事實證明，這並非杞人憂天。