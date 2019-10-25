正論：營商指數跌不休　經濟寒冬無盡頭

中美貿易戰波譎雲詭，反修例暴亂不知伊於胡底，本港營商環境急劇惡化，最新一季中小企營商信心指數創下歷史低位，足以說明一切。港府止暴制亂無期，支援措施又搔不着癢處，香港單靠食老本勉力支撐，到底可以捱多久？

香港生產力促進局公布本年度第四季「渣打香港中小企領先營商指數」，最新一季的指數急跌七點六至三十一點四，創下歷史低位。當中五個分項指數全線下跌，環球經濟更跌至單位數字八點九，顯示中小企的營商信心疲弱。三大行業分類指數亦全線下跌，其中零售業跌幅最大，製造業分類指數及進出口貿易和批發業指數同樣錄得跌幅，預料短期內市況也不會好轉。

中小企不及大財團實力雄厚，他們議價能力不高，承受衝擊的能力也較脆弱，社會不穩加上國際局勢不明，這批小商家首當其衝。中美貿易戰涉及大國角力，許多情況不以人的意志為轉移，但反修例暴亂卻活脫脫是一場人禍，是港府綏靖投降的惡果，中小企慘受牽連，港府絕對責無旁貸。

很可惜，人們至今看不到港府有止暴制亂的意志，甚至連扶助中小企的措施也是說多做少，杯水車薪。沒錯，財政司司長陳茂波提出「中小企備用資金」及融資擔保計劃，又放寬「市場推廣及工商機構支援基金」每家企業累計資助上限等，看似措施不少。問題是，港府辦事向來官僚主義，手續煩瑣，審批速度若跟不上需求根本無濟於事，情況就如「涸轍之鮒」的故事，引西江水救就快渴死的小魚，結果只有渴死一途。事實上，港府承諾投放五十五億元幫助中小企渡過難關，至今只批出八億元，仍有四十七億元原封不動，港府再不加快效率，「渴死」者眾何足為奇。

屋漏偏逢連夜雨。社會動盪加上營商環境惡化，已嚴重損害市場對香港的信心。新加坡金管局預料，來自香港的資金流動將有所增加，同時將資產從香港轉移到新加坡的查詢亦不斷上升。肥水流向別人田，反映香港富裕人士出現信心危機，長此以往，香港勢必被陰乾。連新加坡都憂慮香港未來經濟惡化，連帶亞洲其他地區的前景亦會轉差，偏偏只有港府官員擺出大安旨意狀，寧不悲乎！

事實擺在眼前，香港根本沒有管治人才，廢官不是坐而論道，就是望天打卦，至今沒有全盤應對措施，要不是香港老本深厚，爛船仍有三斤釘，經濟情況恐怕只有更壞。然而，老本總有坐吃山空的一日，一日不徹底平亂，香港不可能走出低谷，市場信心無從談起。加上中央忙於應付貿易戰，自顧不暇，未必能像過去那樣對港施以援手，「緊日子」到底何時才是盡頭，無人說得準。

天作孽，猶可恕；自作孽，不可活。香港背靠祖國，又有一國兩制的優勢，本來衣食無憂，之所以淪落到今日的地步，既是反對派作的孽，也是港府無能惹的禍，更是部分港人反智的結果。正如內地官媒警告，只要港人仍然縱容暴亂，香港只有毀滅性後果。