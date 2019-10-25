世界視線：共和黨衝擊議會　美政爭貽笑天下

隨着美國民主黨針對總統特朗普通烏醜聞的彈劾調查愈來愈深入，共和黨的反撲力量亦隨之升級。二十多名共和黨眾議員日前闖入一名國防部官員閉門作供的場地抗議，「佔領」近五小時。事件不但反映特朗普陣營被通烏醜聞搞得氣急敗壞，更凸顯美國兩黨政治惡鬥的漫無底線。

有在場議員形容，當時場面混亂，共和黨人衝擊並越過在入口檢查的職員，部分人大叫支持總統等語句。有議員被指違規攜帶電子設備進入SCIF（敏感訊息隔離設施）的房間，並疑似在會議室使用社交網站發文。共和黨人衝擊議會這一幕，發生在美國駐烏克蘭代辦泰勒周二向眾議員作供之後。根據泰勒披露，特朗普確曾向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查前副總統拜登父子，並表示華府把軍事援助作為調查的回報。泰勒的作供，被視為坐實民主黨人一直以來的指控，特氏以軍援作為「交換條件」，謀取個人政治利益。

然而，共和黨人的衝擊，可謂姿勢大於實際。特朗普最近在社交網站吹響「集結號」，號召共和黨人「更加強硬地」對付民主黨。「佔領會場」明顯是演給特朗普及其支持者看。須知道，彈劾總統要過眾議院的一關，只須半數通過，在民主黨佔眾議院多數議席的情況下，共和黨人再怎麼上竄下跳，也難改彈劾議案直上參議院的命運，倒不如向特氏賣個順水人情。

相對於眾議院同袍的「情義相挺」，共和黨參議員的立場尷尬得多。不少參議員避重就輕，拒絕評論總統是否以權謀私，而是把矛頭直指「程序正義」問題，批評國防部官員閉門作供欠缺透明度，在沒有正反雙方互相詰問的環節下，真相很難水落石出。

當然，為了政治利益上演議會鬧劇，絕非共和黨的專利。最典型例子是聯邦大法官卡瓦諾的提名聽證會，在卡氏性侵指控尚未浮面之前，個別民主黨人早就準備了數千條書面提問招呼之，不僅數目超過以往任何大法官候選人，且多是無聊瑣屑的問題，不問是非，只論立場，路人皆見。