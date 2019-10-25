功夫茶：上窮碧落防野豬　何妨圈養創新機

學者話做學問最緊要係：上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西。其實都係叫人唔好凡事斷估冇痛苦，要有毛澤東嘅實踐精神，佢老人家話齋：沒有調查就沒有發言權，大有道理。呢，漁護署為咗防止野豬、野猴出沒覓食，經常翻倒垃圾桶，搞到一地狼藉，造成環境衞生問題，家陣學人創新垃圾桶喎！

嗱，太過尖端嘅創新科技，講真，香港就無能為力咯，搞吓啲新花臣大型垃圾桶，防範野生動物推倒，總算為香港呢個「智慧城市」添啲色水，總好過水炮車戇射藍色水劑「誤中」清真寺添煩添亂吖。

呢，據稱呢啲新款垃圾桶包括增設滾筒及鐵架、改良腳踏式嘅桶蓋，仲有就係將廢屑箱改成方形垃圾桶，又有位置綁上索帶，防止野豬借力推倒垃圾桶同埋野猴爬入去摷嘢食！

各位街坊，漁護署話已經於今年七月起，喺香港八區包括西貢、南區、沙田等四十四個地點安裝咗呢啲新式垃圾桶，明年初將檢視成效、改良設計同埋增加放置地點喎。當然，成效有待證明，之不過聽聞呢啲創新型垃圾桶成皮嘢一個，都好貴啫！阿哥，萬金一個垃圾桶防野豬，咁重皮是否物有所值呀？

冇靈魂政府經常周身郁，扮忙碌，市民都見怪不怪咯。功夫茶不禁疑惑，就算新設計嘅「智慧垃圾桶」搞到野豬冇啖好食，是否又會好心做壞事，逼佢哋出山，走出市區搵食呢？功夫茶並非杞人憂天，過去幾年，野豬出沒注意，滋擾報告數量倍增，連金融區同埋香港國際機場都有佢哋胖嘟嘟嘅身影！要是新型垃圾桶真係如官僚所講，推不倒又摷唔到嘢食，野豬群唔出山搵食難道等餓死咩？

呢，為咗對付野豬，曾有人喺立法會提出「引入野豬天敵」論，阿哥，野豬天敵係獅子老虎，開會悶親都唔使搞啲咁娛樂性豐富嘅笑話啊！又有人建議將野豬流放到無人島，等佢自生自滅，唉，野豬乃游泳好手，呢個建議又係得啖笑。

功夫茶就認為，與其上窮碧落防野豬，不如開心圈養齊食之！喂，依家豬肉價格上漲，至今一如烈火暴行，完全冇回落迹象，一見到野豬漫步市區，迷失街頭，隨時畀車撞死，不如圈而養之，反正政府咁多丟空街市，略一改動用來養野豬，何樂而不為？說不定可以培育出另一類本地產業──新品種黑毛野豬添。

功夫茶嘅提議，比起啲姿姿整整，未曾止暴制亂已偷步買多兩層樓嘅廢官，明顯有建設性得多喇！圈養野豬，給牠們一個出路，又可益吓老饕，同時給香港一個創業新機，咪幾盞！