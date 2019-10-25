產評：漠視風險鬆按揭　供樓壓測如虛設

政府若有為，能化腐朽為神奇；政府倘無能，只會化神奇為腐朽。回歸廿二年，香港經濟結構單一的問題沒改變，市民住屋問題日益嚴重。面對社會怨氣大爆發，政府章法大亂，竟在樓價高企之時，以增加金融體系風險的手段來協助首置客上車接火棒。如此只怕做不成救世主之餘，更會加深樓市泡沫的禍害，最終要市民來埋單！

施政報告提出，為協助首置人士上車，放寬香港按證保險公司提供的按揭保險計劃，首置人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，由四百萬元提升至八百萬元；而申請最高八成按揭貸款的樓價上限，則由六百萬元提升至一千萬元，後者還包括自用樓換樓按揭。

首先，在經濟進入下行周期，樓價卻仍處歷史高位之際，放寬現樓按揭門檻，讓首期不足的首置客透過申請按保承做較高成數的按揭上車。其次，未能通過壓測而承做八成以下按揭貸款的首置客，毋須固定收入，透過多交按保費用就能上車。凡此種種，變相令銀行用以規範樓按業務風險的的壓力測試機制形同虛設。

金融管理局一方面要監控銀行體系風險水平，另一方面要滿足政府政策要求，自然處於兩難局面。在目前樓價高企而經濟景氣轉差的情況下，銀行界本想減少樓按貸款業務以控制風險。可如今上有政策，金管局配合開綠燈，樓市轉旺，銀行也得跟「上頭」指示行事。如是者，整個金融系統穩定性，隨時被拖落水。

除了銀行之外，買家亦須高度評估風險因素。就如今次放寬按保僅適用於住宅現樓，惟新樓買家可選擇在建築期後交收現樓才承做按揭，以新按保計劃上車。但問題是，銀行只會以接受按揭申請時的物業估值為貸款審批基礎，一旦建築期期間樓價下跌，物業估值下降，到真正要安排現樓上會之時，買家可能因估價不足而未能借足數，大失預算。市民也切忌抱着有得借就盡借的心態入市，尤其如今全球經濟景氣持續轉差，進行大額投資時，必須為未來數年收入不穩的風險因素作最壞打算，免得墮入負資產陷阱，到時只能換來政府一句「愛莫能助」！

本地樓價連續九年成為全球最難負擔地區。隨着內憂外患持續升級，資產泡沫愈吹愈大。一個健全穩定的銀行體系，本來就是香港經濟一道重要的防火牆。偏偏如今政府以增加金融體系風險來滿足政治目的，做法如同「飲鴆止渴」。香港政經亂象頻生，沉淪難見盡頭！