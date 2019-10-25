神州觀察：偽造出世紙圖利　白衣天使變魔鬼

唯利是圖的社會，人性道德必然一文不值，以致各種損人利己、坑蒙拐騙行為俯拾皆是，傷天害理、助紂為虐之事總有人爭着做。四川某醫院近日被揭有醫生偽造出世紙圖利，懷疑與拐賣兒童和非法領養等犯罪行為有關，救死扶傷的神聖之地藏污納垢，白衣天使墮落成魔鬼，令人震驚。

據內地官方電視節目報道指，有人在網絡通訊群組討論買賣出世紙事宜，費用約三至四萬元人民幣，記者於是假扮買家深入調查，揭發始作俑者乃四川遂寧市射洪縣一間民營醫院的婦產科副主任、楊姓女醫生，聲稱只需提供身份證，毋須產婦入院就能偽造住院手續及病歷，並由其親自簽署接生登記表，保證出世紙可辦理上戶口手續，否則原銀奉還，堪稱「誠信經營」。

事件曝光之後引發輿論狂轟，民眾慨嘆醫風醫德淪喪之餘，更加擔心此舉帶來的社會危害難以估量，質疑如此重要的證明文件怎可輕易辦到，並能明目張膽地於網上兜售？據事後調查所知，涉案醫院成立數年，並具備出世紙簽發資格，二○一七年以來共發出過三百四十多份出世紙，至事發時只剩下幾份尚未簽發，當中究竟有多少被用於非法出售，又有多少兒童已被「合法」賣掉，實在不敢想。

類似醜聞不是沒有出現過，像浙江蒼南縣警方當年破獲的特大跨省拐賣兒童案中，就有退休婦產科女醫生直接參與販賣活動；更可怕的是，此人還是外人眼中的「好好醫生」，被多家醫院爭相返聘，其實是將活嬰故意鑑定為死亡或有嚴重缺陷，騙過家人拿去賣掉；一三年發生在陝西富平的婦產科醫生私賣嬰兒案，亦是用了同類缺德手法。至於福建泉州有計生幹部參與買賣兒童，湖南有福利院將超生兒童以領養之名賣到國外等行徑，每每令人髮指。內地拐賣人口問題氾濫成災，破案效率始終差強人意，與背後的龐大利益鏈不無關係。

事實上，本次遭曝光的還有來自河北的賣家，有人更豪言辦理出世紙連住院手續和病歷亦可省略，可見相關違法情況在內地何其猖獗，當局有關的審核監督工作又是何其不堪！更諷刺的是，於節目播出當晚，兩地政府皆火速召開緊急會議，並成立跨部門、由主要領導牽頭指揮的調查小組，又是高度重視，又是表明要舉一反三，全面排查，把對人民群眾高度負責的論調高唱入雲，惺惺作態之舉雖頻頻上演，惟每次都是走過場。

內地社會從來不缺法規條文，缺的就是認真負責的監管與執行，而在一切向錢看的年代，再嚴苛的規章制度亦可被無視，各行各業亂象不絕，突破做人底線之事一再上演，何足道也。