這場規模空前、破壞力空前的反修例風暴，按常理說，行政長官林鄭月娥必須負起主體責任，朝廷、反對派、香港輿情都要追究她的責任，而追究責任的基本方式，就是要她問責下台。奇怪的是，暴亂持續了四個多月，各方都沒有對此追究、都沒有給她下台壓力。當特首、當高官、當封疆大吏當到這個份兒，惹大禍而不必負責，世所罕見。

這原因，當然是背後的博弈力量各有更深的或某些不得已的政治考慮。不過這樣的日子不會太久，隨着形勢的變化、評估的轉變，林鄭下台的問題終會在她任上提出來，要揭開新一頁。而英倫的《金融時報》日前便報道，北京考慮明年三月換掉林鄭月娥，熱門接替人有剛退休的金融管理局前總裁陳德霖、前政務司司長唐英年；非熱門人選有現任財政司司長陳茂波和行政會議召集人陳智思。

眾所周知，這場風暴發生之前，今上和朝廷頗滿意林鄭的工作表現，以為香港局勢一路「穩中向好」，反對派也給了一些面子，「接受」林鄭的「大和解」方針，笑納其「捐款」。一時間，林鄭信心滿滿，驕傲非常，以為自己能在朝廷、反對派和各方勢力面前玩得轉、吃得開，尤其是朝廷對她的表現稱讚，更讓她認為其「大和解」方針以及對反對派「放交情」，讓她有了「兩頭通吃」的優越地位。

於是，反修例風波暴亂一起，林鄭二話不說，立刻把「大和解」方針「發揚光大」，推高到「大投降」的境地，反對派大喜過望。老實講，他們也沒想到林鄭會如此「順攤」，不堪一擊，真是「奶媽可教」，留着她當特首，只會對風波暴亂、「顏色革命」更有利。果然，四個多月的事態發展，暴亂愈演愈烈，證明了他們有先見之明，策略成功，林鄭「不負眾望」也。而最失策、最不堪、失去最多的是朝廷，損失最慘的是香港，這個局面還在發展，不知伊於胡底也。

現在忽然冒出要換特首的消息，未知是否謠言，但觀其人選，多是些和林鄭一樣會搞綏靖投降、港英餘孽式的人物。那麼朝廷還會重複犯錯嗎？大概只有天曉得吧。