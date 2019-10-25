美國等外部勢力不惜工本策動港版顏色革命，本來的如意算盤是將火種延燒到神州大陸，務求遍地開花，結果事與願違，香港鬧得天翻地覆，滿目瘡痍，內地依然波瀾不興，一切如常。反而西班牙、智利、英國等地先後有示威者照辦煮碗發起「港式佔領」，封鎖機場、堵塞道路等等，鬧得不亦樂乎，真可謂剃人頭者人亦剃其頭，西方國家盲目支持香港暴徒，只能自作自受。

過去不少中國人對西方民主懷有憧憬，對普世價值抱有幻想，尤其是那班所謂自由派人士，幾乎言必稱美國。但親眼目睹香港暴亂和暴徒的兇殘後，這些天真的中國人終於醒覺，原來西方國家竟是如此卑鄙齷齪，西方民主竟是如此虛偽醜陋，他們為了達到不可告人的政治目的，可以明火執仗干預一個主權國家，可以不擇手段摧毀一座繁榮都市。自由派人士還有甚麼藉口為西方民主歌功頌德？

所以說，凡事有弊必有利，有失必有得。這場空前大動亂無疑為香港帶來滅頂之災，但同時也給中國人上了寶貴一課，通過眼前活生生的事例，中國人更加認識到國家主權和安全的重要性，更加珍惜社會來之不易的穩定和繁榮，也更加堅定走自己道路的決心。從這個角度看，香港暴亂未必沒有一點正面意義，起碼激發起絕大多數中國人的愛國情懷，這種結果絕對是美國等幕後黑手始料不及。

還是那句老話，天不會塌下來。即使香港毀掉，也無法阻止中國人繼續前進，國家繼續發展。畢竟今時不同往日，香港經濟總量佔全國比例愈來愈微不足道，國際地位更是每況愈下，反對派及外部勢力企圖騎劫香港以勒索中央，只能是一廂情願，企圖通過香港顛覆內地，更是癡人說夢。反而香港人尤其是沉默大多數必須反思，難道真的忍心看着百年香江毀於一旦？那些廢青幼稚無知也就罷了，難道所有香港人都是如此不可理喻？