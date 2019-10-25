「你知道中國最有名的人是誰？……差不多先生的名字，天天掛在大家的口頭，因為他是中國全國人的代表。」胡適以此諷刺國人處事不認真的態度，套入本地口語為「是是但但」，而香港亦有差不多先生的兄弟，名叫「有好過無」。

反修訂《逃犯條例》觸發四個多月的暴潮，香港百業蕭條，旅遊業首當其衝。政府宣布新一輪支援旅遊業界措施，推出「旅行社現金鼓勵計劃」，每位入境過夜旅客可獲一百二十港元，出境旅客可獲一百港元，上限為五百人，最高可獲六萬港元現金鼓勵，政府強調獎勵金額是向旅行社派發，並非直接向消費者派發。業界代表雖然歡迎，但亦有人老實地說，相對整體損失，這筆金額只是九牛一毛，有好過無。而政府推出新一輪企業支援措施，商用車包括的士及紅色小巴司機入氣時，每公升石油氣可獲一元寬免，有業界代表亦是形容支援措施是「好過無」。似乎香港人都習慣了政府不痛不癢的措施，不完美，可接受，有改善空間，輕易便收貨了。

之前政府不少新政策都是花費了很多年時間去研究，之後就是雷聲大雨點小，推出時變了調，敷衍性質交差了事，就像自願醫保方案，與最初構思差天共地，淪為一般個人醫保，有如雞肋，食之無味，棄之可惜。

百年前中國人便是因為凡事「差不多」的心態，不思進取，不敵日本人精益求精的鬥心，「差不多」成為亡國奴。假若胡適活在現今香港，都會感慨民族劣根性不改，得過且過，接受政策有好過無，並非知足，而是縱容敗政，成為無能政府的幫兇。悲哀的香港人，一國兩制荒腔走板，政府行屍走肉，社會無日安寧，大家覺得日子依然要過下去，有份工做勝於失業，有劏房住好過瞓街，逆來順受。有這樣的順民，難怪有軀殼冇靈魂的政府還繼續「推新出陳」，都是那一句，有總好過沒有啦！