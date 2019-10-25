自六月反修例風暴爆發至今，大小遊行無日無之，每次例必演變成暴力破壞，初時是撬毀地磚鐵欄、砸爛交通燈等，現在已變成舉凡中資或看不順眼的店舖都要放火燒毀，被毀的公共設施和港鐵站不知凡幾。

這些破壞由暴徒造成，和守法市民無關，為何公共設施的損毀要由納稅人埋單？商舖則要自己斥資或保險賠償？市民無法乘坐港鐵而增加的交通費和時間成本，該由誰負責？冤有頭債有主，誰主辦遊行誰就要負責，民陣作為最主要搞手，應第一個找數。

儘管不是每次遊行都由民陣主辦，但數月下來，十次八次有少無多，他們的遊行不管是否獲警方批准，例必霸佔道路、阻礙車輛行駛，然後到處打砸搶燒，所作所為比強盜更不堪。岑子杰等人號召暴徒上街，又無法保證遊行守法進行，難道一句唔關我事就可撇清一切？世上豈有如此便宜之事！

身為入紙主辦者，必須對遊行引致的所有損失作出賠償，這樣做合情合理合法，除了個別市民和商戶可循民事索償，律政司更應代表政府向民陣召集人、遊行申請者索償，告到他們破產都要告，納稅人絕對無責任為其破壞行為埋單。

眾所周知，民陣於○三年五十萬人大遊行之時成立，集合一干泛民組織反政府。最初確是守法理性的組織，警方亦從來沒有反對過他們的遊行申請，惟自岑子杰等人上場後即變質變味，淪為激進反中亂港集團。他們的伎倆早已被人看穿，先是和平遊行，接着勇武上場，民陣隨即宣布遊行完成，同之後的暴力表面割席，實際上只為撇清責任並作出掩護，最後將所有問題歸咎於政府和警方。隨着暴力升級，警方不批准遊行，他們又會惡人先告狀，指摘警方剝削市民合法表達意見權利，公佢贏，字又係佢贏，無賴本色令人嘆為觀止。

單是七一遊行，暴徒攻陷立法會，維修費用近半億，還未計算立法會不能運作所引致的損失，難道遊行發起人不用負責？如果不用負責，要申請人這個制度有啥用？

數月下來，暴力遍地開花，香港已淪為死城，商戶無法正常做生意，市民無法自由出門，連在網絡都不敢暢所欲言，擔心政見和「革命義士」不同會招來起底之災，更遑論在公開場合表達意見。暴徒為了滅聲，威脅要為不同政見者「裝修」，自恃蒙面無人認出、法不責眾無法無天，由中資商店到撐警食肆再到建制派議員辦事處，莫不遭殃，香港人受夠了！民陣已由合法表達意見的組織變成不折不扣的暴徒犯罪窩，為破壞找數只是最低消費，政府如果有「吉士」，早就應該將之列為非法組織取締。