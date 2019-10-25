香港黑禍持續近五個月，最惡劣情況似已過去，但禍事要斷尾看來也成奢望，黑暴幕後推手甚至所謂網民隨時隨地都可以發起行動，野貓式襲擊，必然成為香港社會最大的不穩定性，此後香港會永遠告別穩定，我們熟悉的核心價值也可能永遠回不來了。

都說一場風暴一場大病，黑禍帶給香港的大病深入社會每一層面，實在非同小可，從政治、法治、商業運作、集會運作、遊行管理、學校管理等都有份，黑禍的衝擊令香港患上各種失序慢性病及風土病，由幾代人打拚近百年培養的核心價值，更在幾個月間敗得乾乾淨淨。

先談這場病的政治影響。政府與市民互信不再，以後政令難行，政制爭拗愈演愈烈，即使政府花再多力氣，也難以逆轉年輕幾代人的心，這個社會怎可能太平安穩？然而，政治的打擊還遠不及法治，黑禍衝擊法治之烈，是香港百年來最大的損失和遺憾，港人信奉而遵守的核心價值一旦動搖，本港法制系統便會崩塌，此後，社會不再以法為基，司法、執法也難再有效運作。極大可能過去數月的無序會成為常態，這樣的香港，大家思之是否心寒？

商業運作的病也很重。香港曾經是世界最自由經濟體，競爭力、營商環境都是首屈一指、廣被讚頌的，如今中資背景的大小店舖已不可能有經營安全，任何一個商人都有可能被非法的暴力審查、網絡起底及欺凌，其所屬商業機構更會遭到非法衝擊及政治審查，這樣無法無天的地區，有多少資金會另尋樂土，答案已浮現。

黑禍帶給港人另一個傷害，是行之有效的集會遊行運作全被廢了武功，曾經香港能夠天天有遊行，社會穩定繁榮，現在卻是暴力之都，日日都有驚嚇。

還有學校管理也生了大病。黑禍洗禮後，新一代中學生多的是政治悍將，他們可以動輒在學校行使自由權，操場升旗唱歌、班房「流膿牆」、同學間政治霸凌，應有盡有，香港病，怎麼治？