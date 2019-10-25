英國《金融時報》近日透露，為化解香港因反修訂《逃犯條例》運動引發的危機，北京考慮在明年三月前撤換特首林鄭月娥。這消息一出，馬上成了維港兩岸的第一熱話。

討論這個話題前，還是依老規矩，先檢視本欄以往是如何評估林鄭下台的問題。六月十六日，香港爆發了號稱有二百萬人參與的反修例示威遊行，其時的林鄭政權風雨飄搖，要求她下台的聲音不絕於耳。不少評論者言之鑿鑿，說林鄭月娥在短期之內必定離職，最早的估計是在十天內，最遲則在半年內。

一般人不明帝王心術、不懂揣測北京意旨才會有此誤判，本欄不以為然，乃於六月十九日發表文章，題為「局勢變化瞬息萬變」，指「特區歷史上從未出現過因認錯而下台的特首，就算骨子裏是問責，表面上也得找其他方式，而無論採用哪種方式，也不足以推斷出林鄭要在半年內下台的結論」。

一眾KOL認為爆發反修例示威後，林鄭的任期不可能捱到超過半年，我偏認為可以，半年之後則難說。由今年六月起數半年，就是十二月，我由是確信在今年之內，中央是不會撤換特首的。如今《金融時報》指，北京或許會在明年三月委任新的行政長官，若然屬實，則是反修例運動爆發後的第九個月，已過了半年的「保險期」。

政府惹起嚴重民怨，最高領導人就要馬上鞠躬下台，這是西方民主社會的慣常做法，京港政府卻不愛玩這一套。昔日前特首董建華、梁振英所謂的問責，都是在大型示威完全平息後才實行。觀乎今趟的修例風波，沒半年時間肯定停不下來，故當日筆者才判定林鄭的特首之位最少可穩坐至今年底。

至於明年三月之前，中央是否當真會「斬殺」林鄭？筆者持守「不知為不知」的精神，坦白告訴讀者，這個問題我還未敢下結論，一切尚待觀察。