修訂《逃犯條例》日前正式撤回，之不過，修例引發長達四個多月嘅示威衝擊浪潮，至今未有停止迹象，每逢周六、周日必「上演」烈火暴行，重創香港經濟，尤其是嚇怕旅客，搞垮旅遊業、餐飲業。

無能政府為旅遊業「紓困」，動用旅發局現有的一億元儲備，推出「旅行社現金鼓勵計劃」，按旅行社接待旅客人數發放每人一百至一百二十元的現金資助，每間旅行社最多可獲六萬元。有業界批評獎勵方式本末倒置，認為不如直接派錢，因為「冇客，點優惠都冇用」！

呢個廢柴政府做嘢，唔係議而不決、決而不行，就係施政從不計劃周詳，往往幫倒忙。究其原因，就係官僚「堅離地」，不能把主觀主義、形式主義掃掉，於是政策一起草，誇誇其談，大言炎炎，下筆千言，好似幾有料，惟一旦實行就離題萬丈，完全不是那回事！

呢！有餐飲業界人士就批評，淨係得旅遊業界同埋運輸界獲政府紓困，且獎勵計劃變相鼓勵港人離境消費，有進一步衝擊本地消費之嫌，構思「愚蠢」。

講真，呢個廢柴政府及其管治班子，幾時有推出過令人拍手叫好嘅政策？派四千蚊都派到天怒人怨！資助柴油商業車換歐盟新型號車，話變卦就變卦，搞到有關行業雞毛鴨血！

阿哥，你哋班問責高官，「食民祿，報民恩」先至啱，點知反而害業界大大鑊，試問你哋良心、良知、良能何在？特區政府用高薪厚酬請一大堆垃圾官僚，香港又點會有運行？古人說：「夫功之成，非成於成之日，蓋必有所由起；禍之作，不作於作之日，亦必有所由兆。」災禍從來不是貿貿然造成的，而是有一定的徵兆預示。如今香港之所以矛盾深重，一開始就壞於特首林鄭月娥與反對派「大和解」，再壞於其綏靖政策，一味庇奸護惡，搞到自己周身蟻、一身痕，此自作孽不可活，怪得誰？