烏克蘭新總統澤連斯基與俄羅斯和解，近日引發民眾在首都基輔示威集會，不過參加者只有寥寥數千，比之一四年基輔萬人空巷推翻時任總統亞努科維奇，聲勢已不可同日而語。澤氏的回應是：「為了讓烏克蘭重回和平，我甚至願意與惡魔對話。」

烏克蘭五年前爆發顏色革命後，政治精英與財閥之間的腐敗問題未見改善，烏東又捲入連年衝突。今年四月，民眾選舉了四十一歲的政治素人澤連斯基上台。此君本是喜劇演員，唯一的「參政」經驗是曾在政治肥皂劇中演總統。民眾投票給他，是出於對政治現狀的不滿，本來應沒有太高期望。怎料澤氏上台後「假戲真做」，當選才兩個月，烏國政府軍和親俄武裝已同意各自後撤一公里；當選第三個月，開始修復連接烏東雙方陣營的橋樑，恢復人員來往；到上個月，烏俄雙方交換俘虜；本月一日，雙方同意在烏東舉行選舉，一旦順利完成投票，烏東便成立特區政府。

澤連斯基堅稱，結束戰爭是其任內最重要使命，他必要時會與俄羅斯總統普京會晤以達成這個目標。從更大的政治環境看，美國目前的烏克蘭政策，已經被共和、民主兩黨的競選和黨爭利益擾亂；而德、法兩國作為歐盟火車頭，亦希望與俄國改善關係。因此，目前確是烏俄和談的重要契機。

五年前轟轟烈烈的革命，最終換來五年後不惜一切結束戰爭的輪迴。前總統波羅申科聯合參戰老兵、民族主義者等組織政團，當然不同意。他們集結成反澤氏聯盟，指烏俄之間的和解是「普京方案」，是向俄國投降。尤其是在烏東成立特區，令該區面臨進一步被吞併的危險。

澤氏沒有強大的政治背景，更沒有駕馭軍隊的本事。他最大的政治資本，是高達七成的民意支持率。然而，當年被推翻的亞努科維奇，其實同樣也是民選。澤氏已被扣上「親俄」帽子，如他執意要向虎山行，會不會同樣被釘上十字架？