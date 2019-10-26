世界視線：美軍撤出敍利亞　伊斯蘭國恐翻生

美軍突然從敍利亞北部撤出，總統特朗普擺出枱面的理由，除了美國人「沒有義務」保障庫爾德人的安全，「不管俄羅斯、中國還是拿破崙去幫庫爾德人，我都不在乎」，回教極端組織伊斯蘭國已被徹底擊垮，美國大兵可以「凱旋而歸」，亦是原因之一。然而愈來愈多迹象顯示，伊斯蘭國在當地有死灰復燃之勢，美國人在敍利亞淪為最大輸家，已是不可避免。

北約秘書長斯托爾滕貝格日前警告，美軍從敍利亞撤出後，北約必須繼續對抗伊斯蘭國；而對於德國防長建議在當地設置國際安全區，他認為是可行的政治解決方案。斯氏還不忘提醒美國人，終結伊斯蘭國是北約聯軍進入敍北的原因，北約了解到，跟伊斯蘭國的鬥爭尚未結束，恐怖分子隨時可能捲土重來。

庫爾德族武裝被山姆大叔「用完即棄」，庫爾德人被迫撤出原本的控制區，連同被其拘禁的伊斯蘭國戰俘亦乘亂逃跑。據庫族武裝表示，敍利亞東北部的七所監獄當中，關押了約一萬二千名伊斯蘭國戰俘，其中包括四千名來自敍利亞和伊拉克以外的外國人，來自歐洲國家的就有約八百人。

對於歐洲各國政府而言，這些潛在恐怖分子無疑是極其棘手的燙手山芋，而特朗普還要藉此向「盟友」施壓。白宮較早前發表聲明，指華府已向法國、德國和其他歐洲國家提出要求，促請他們將來自本國的伊斯蘭國戰俘接回，但遭到拒絕。聲明強調，美國不會繼續關押這些囚犯，以免對納稅人構成曠日持久的負擔。

諷刺的是，特朗普口口聲聲「徹底擊潰」伊斯蘭國，實際上卻想方設法要盟友接手反恐爛攤子。據報道，早在今年七月，美國就對德國發出邀請，希望對方派兵前往敍利亞戰鬥，但被德國婉拒。很明顯，特朗普一方面不想撤出敍利亞令俄羅斯、伊朗受益，另一方面又不想花費美國人自己的人力財力，遂想出了如此「縮數」。問題是，德國總理默克爾早就相當清楚，與其緊跟美國，不如走自己的路。柏林政府連空襲敍利亞也拒絕支持，豈會着了特朗普的道兒。