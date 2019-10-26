神州觀察：禁打牌庸政擾民　反賭風先治官場

為解決賭博問題這一社會「玩疾」，江西、安徽、湖北等地近日紛紛要求關閉營業性麻雀館、棋牌室等場所。這條「麻雀館禁令」隨即引發輿論爭議，不少網友質疑警方「一刀切」，損害了部分正規、合規經營者的利益。

據江西玉山縣警方通告稱，全縣範圍內營業性麻雀館須自行關閉；茶樓、賓館的麻雀室（房）自行撤銷；在店舖、居民樓、出租房等場所擺放麻雀機，提供紙牌、麻雀、骰子等工具用於賭博的自行停止。取締相關場所的原因為「嚴打整治賭博違法犯罪活動」。江西宜春市、上饒市信州區、萬年縣及豐城等地亦發布類似政策，而安徽池州、湖北十堰等地近期也在嚴治上述場所。

賭博之害毋庸置疑。以營利為目的、聚集多人賭博的麻雀館、棋牌室，被納入了重點取締的範圍。無論是基於治理擾民，還是着眼於維護社會治安和秩序，乃至像部分通告提到的「打擊背後黑惡勢力」，「打擊聚眾賭博」，本無可厚非。

問題是，麻雀是國粹，愛好者眾多，神州大地幾乎家家戶戶都打麻雀。曾有句俗話稱：「十億人民九億麻，還有一億在觀察」。麻雀已成為一種老少皆宜的棋牌遊戲。除了在家搓麻雀，江西麻雀館的數量甚至可與四川相較。例如在南昌隨便一處屋苑，就聚集有十多家麻雀館，服務也十分隨意，表明民眾打麻雀，圖的就是市井之樂。

眾所周知，打麻雀作為大眾喜愛的娛樂活動，並不能完全等同於賭博等活動。強制、粗暴地關停所有麻雀館，不僅影響民眾正常娛樂，亦是地方政府庸政懶政亂作為的表現。而將合法與不合法場所，娛樂與賭博，混為一談，最終只會流於形式，更令賭場背後的黑惡勢力及「保護傘」逍遙法外。比如江西寧都縣，前年曾出台文件禁打麻雀，結果推此措施縣委書記王四華和縣公安局長王華聰去年受查落台，禁令也成了廢紙。

其實當局要禁的不是民間麻雀，而是官場賭風；在麻雀普及的人情社會，內地愛打麻雀的官員人數眾多，不少官員因沉迷打麻雀怠忽職守，根本就沒心思為民服務；更有官員與下屬或商家打麻雀時，對方故意輸錢，變相行賄；例如貴州省前副省長蒲波，就是在麻雀枱上「贏」的巨款；四川彭州原人大主任龍敏每月邀約企業老闆打麻雀廿多次，背後當然是不可告人的權錢交易。

顯然，賭博氾濫的根源並不在麻雀，在於地方政府疏於管理，在於官員權力未得到有效的約束和規範。上樑不正下樑歪，遏止社會賭風，須先整治官場腐敗，而不是一刀切關閉所有麻雀館。否則，即便是全面禁止打麻雀，賭博依然還會以其他方式出現，繼續禍害社會。