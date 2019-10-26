功夫茶：垃圾徵費樓梯響　庸官無能只口爽

一提起垃圾徵費，市民就忟憎！一個咁簡單嘅計劃，有乜理由成日糾纏於「討論、研究、先導」而一拖再拖？呢，原定明年實施嘅垃圾徵費，家陣又話有變數喎，向來「佛系」嘅環境局局長黃錦星尋日就話喇，目前立法會整體狀況複雜，要等待情況相對平穩後，先至評估相關草案能否喺本屆立法會通過喎。

唉，日月逝矣，歲不我與啊佛系星爺！要側側膊，唔多覺，你老哥執行能力低，想玩拖延，都畀個好啲嘅藉口吖！喂，立法會基本上一年到晚都係「整體狀況複雜」㗎啦，要「相對平穩」先至評估可否通過立法，即係乜都唔使做啫，你企定定喺度等圓寂乎？等到地老天荒，唔通要市民喺垃圾圍城時乍見舍利子咩？

各位街坊，垃圾徵費社會討論已久，正如環保人士話齋，收費只係手段，目標係要減廢，可惜亦面對兩難：垃圾袋收費若太貴，基層市民百上加斤；若太平，又不痛不癢，未必能令市民有動力減廢。嗱，咁政府係唔係應該喺呢方面加多兩錢肉緊，解答吓市民嘅疑慮，譬如政府如何具體執行減廢，又如何有效監管吖？

垃圾徵費最終願景，政府希望喺二○二二年將都市固體廢物人均棄置量減少四成，呢個當然要靠廢物回收喇，只不過講乜都係廢！星爺搞環保，一味貪口爽，佢話「要兩條腿走路」，一方面要源頭減廢，一方面要提升回收配套支援。之不過，社會目前仍然未培養廢物回收嘅習慣，設置喺大廈、屋邨嘅分類回收箱只係聊備一格，而都市固體廢物中最大來源係廚餘，政府間中播吓叫人咪做「大嘥鬼」嘅廣告，咪又係姿勢多於實際！

嗱，如果政府行多步，譬如提供免費或非常平嘅廚餘回收服務，商戶自然樂於參與，可恨就係政府關人隱事懶懶閒！

廢官淨係誇誇其談，話首份「塑膠可回收物料回收服務先導計劃」嘅合約已經批出，先在港島東區試行，再逐步覆蓋全港十八區，好嘢為何唔一齊推？等齊十八區都試行，睇怕市民等到鬚白頭禿都未落實！政府又話加強「走塑」計劃，不過「基於社會整體環境複雜」，要落實恐怕言之尚早。

佛系星爺搞環保，各位街坊即使見到有路線圖都咪高興，因為永遠冇實際落實嘅時間表。更何況，港府永遠有頭威冇尾陣，連搞垃圾徵費都遙遙無期。功夫茶只能唱兩句「夢醒時分」發洩心中無奈：「你說你搵過不應該搵的人，也搵過不應該搵的笨，你感到十分無能，也感到萬分悔恨！」佛系星爺搞環保，香港有難咯！