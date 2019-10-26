產評：金融開放掀競爭　內銀挑戰在後頭

自中美貿易戰開打以來，中國經濟增長持續放緩。然而，幾家大型國有商業銀行憑着壟斷地位，以及樓市泡沫支撐資產價格及貸款需求，一直在經濟逆境中保持可觀的利潤。所謂「好景不常在，好花不常開」，隨着明年中國進一步開放金融業，內銀的「獨尊」地位將產生變化，而持續下行的經濟景氣，亦會擠壓樓市泡沫。可以預見，未來銀行業將面對重大挑戰。

在港上市的幾家大型國有商業銀行陸續公布業績，普遍見到盈利維持增長，與疲弱的經濟景氣形成對比。事實上，由於中國人民銀行積極推出多項措施，放水支撐經濟，故見經濟雖然放緩，但銀行仍有不俗生意，只是貸款質素仍是市場的關注點。

數據顯示，今年首三季，內地銀行業用於實體經濟的貸款增加13.9萬億元人民幣，按年增加近8%，其中五大內銀小微企貸款餘額較去年底增加逾八千億元人民幣，增幅近48%。年初以來，經濟放緩，中小企叫苦，償債能力存疑，多個地區都有違約問題，且企業年關將至，提防未來兩季壞帳惡化。

內地銀行貸款增加，但非百業受惠，更甚是頗大程度側重在房地產業。九月份內地七十大中城市新建商品住宅售價已連升四十八個月，所謂一榮俱榮，只要樓市向好，內銀當然樂意繼續向房企放貸，各取其利。問題是，樓價與經濟景氣背道而馳，若情況持續，內銀業猶如給樓市泡沫「綁架」，靠透支土地資源來實現巨利的做法，早晚要斷纜，並對金融系統構成極大的風險。

近年，中國積極推進金融業開放，包括允許外國銀行在內地同時設立分行和子分行，取消銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，放寬保險進入及業務限制等等。可以預計，外資銀行在華的資產會由目前的偏低水平明顯上升，並會加快銀行業市場化發展。可這也意味過程中必然會牽動到資源的重新分配。過去坐享近乎壟斷地位的國有銀行，將要面對外資的激烈競爭。

當然，銀行業在中國經濟擔當重要的戰略角色，改革與市場化是謀求長期可持續發展，維持金融體系穩定，過程中必然有得有失。過去十多年投資者都習慣於坐享大型內銀股的豐厚利潤和派息，惟近兩年的股價表現，大概已預告醞釀變化。投資非一本通書睇到老，中國經濟既身處大轉折點，投資者也得及時洞察重點行業的危與機，調整策略，規避風險。