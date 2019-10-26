正論：港珠澳橋冷清清　多少公帑付東流

耗資千億金元興建的港珠澳大橋通車剛滿一年，預期中的車水馬龍沒有出現，反而是車流量遠遜預期，悽悽慘慘戚戚。隨着社會暴亂不止，訪港旅客大跌，預料大橋回本遙遙無期。本港基建又添一項大白象工程，糊塗帳又多一筆，納稅人可謂冤哉枉也。

數據顯示，港珠澳大橋平均每日車流量僅得四千一百架次，比○八年估算低了一半，加上日前公布大橋年均營運支出高達廿二億元人民幣，而實際年收入只有約二億元人民幣，大橋淪為大白象工程已是殆無疑問。立法會議員擔心，數年後深圳及中山通道通車後，將進一步分薄大橋車流量，財政無底洞更難填補，顯然不是杞人憂天。

運房局局長陳帆昨日出席立法會交通事務委員會，一方面承認車流量跟預期有出入，另一方面對於如何增加車流量束手無策，只一味死撐屯門至赤鱲角連接路海底隧道明年底通車後，大橋車流量會有所增加。當然，人們對於廢官無能早就見怪不怪，連港鐵沙中線工程爆出天大基建醜聞，陳帆也是看報道才知道，指望他解決問題只是天方夜譚。

然而，大橋耗費大量公帑興建和營運，一分一毫都必須用得其所，尤其是社會暴亂愈演愈烈，很大程度是長期累積的民憤大爆發，港府再不改善施政，隨時又激起新一輪民怨，成為壓垮自己的最後一根稻草。粵港兩地政府最近同意增加五千個大橋香港跨境私家車常規配額，冀能吸引更多駕車人士使用大橋，但以目前低迷的社會氣氛觀之，內地旅客過門不入，增加配額能否令車流量起死回生，令人疑問。

事實上，大橋從拍板到撥款再到動工，一波多折，好事多磨，淪為「死橋」似早有定數。先是有人提出司法覆核，接着香港段延誤超支，然後工業意外頻生，「奈何橋」惡名不脛而走。完工後一樣問題多多，不是人工島飄移就是路陷，通車初期則因配套未準備好，未能疏導旅客而引起極大混亂。事實證明，所有問題都是源於港府思慮不周，不監不管，規劃離地兼且無法擺平爭議，大橋作為國家級跨境基建，原意是促進中港融合，配合大灣區發展，如今反而成為反對派挑撥離間的藉口，加深中港矛盾，港府之無能，簡直到了天怒人怨的地步。

一橋之不治，何以天下國家為。在港府胡混度日之下，別說港珠澳大橋淪為大白象工程，其他大型基建莫不亂象叢生。沙中線連串醜聞固然是經典，深圳灣大橋通車不出十二年即出現銹蝕斷纜事故，同樣令人目瞪口呆。至於耗時九年興建的中環及灣仔繞道也是甩漏一串串，甚至另一跨境基建廣深港高鐵香港段，除了工程嚴重延誤超支，試通車期間更驚爆「脫軌」意外，令人慘不忍睹。

一葉落知天下秋。港英時期世界一流的香港基建，回歸後質素一蟹不如一蟹，淪為大白象和豆腐渣的代名詞，這除了是英國人埋下的政治地雷靠害，難道不是「港人治港」徹底失敗的印證？