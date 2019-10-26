香港今次以政治極端主義推動的顏色革命，雖說可發動幾十萬群眾上街示威，但由示威轉變為暴動，暴動不停地升級，嚇怕了不少群眾，從民陣所號稱的二百萬人上街退落至最近的三十五萬人。不管他們所說的數目是怎樣誇大，可卻由二百萬減至三十五萬人，明顯是示威正在退潮。暴民的暴行得不到大多數群眾支持，政府考慮的便不是要討好少數的群眾，而是要解決清理暴動，使社會回復安寧和穩定，也使普羅大眾的生活不受暴力威脅和破壞。

解決暴動的主力是警察，但一如本欄常說，普羅大眾也可出力。當前暴民的人數大減，不可能像早期那樣動用數千上萬人去衝擊政府和公共設施。他們能動用的總人數有限，因而遍地開花，結果每個衝擊點不過是一百幾十人，骨幹成員更少。近日的暴動主要是同一批人跨區轉移，可是因政府和港鐵改變策略，暴民利用港鐵轉移的風險大增，使他們不能迅速跨區轉移，只能步行由一地轉至另一地，行動緩慢，便容易被警察追趕。他們的物資供應也缺少人手，結果只能用汽車運輸，也沒有大批示威群眾的掩護，身份容易暴露。

警察已開始步步追逼，網上緝拿、禁止塗污、搜捕暴動物資收藏處，反映出局勢已開始扭轉，警察開始主動。但警察人數有限，還要每周末周日面對暴民的衝擊，情報網絡亦不足。要支持警察盡快鎮壓暴動，群眾舉報會是一個關鍵因素。

一是舉報暴民的指揮和通訊系統，例如最近揭露的電台頻道和各個社交媒體，讓警察易於搜查、追緝策動及參與暴動者。

二是舉報任何隱於民居的暴民收藏暴動物資的地方。

三是舉報任何用作運輸暴動物資與暴民的交通工具，以及其持牌者與司機。

四是舉報任何販賣用於暴動物資的人物和其商店。

五是把參與暴動者的暴動過程都用手機等工具攝錄，供警察使用，也使社會大眾可突破政治化的公共媒體的新聞封鎖，清楚地了解到暴動的實際情況與性質。例如媒體少報道被暴民破壞的店舖情況，以及縱火的影響。民眾應該如實地把暴行現場攝錄傳播，使社會能知道暴民暴行的實際情況以及危害程度。

群眾舉報，或全民舉報，是協助政府把暴動完全公開化、透明化，不容掩飾和誤導，也讓暴民暴露在民眾的汪洋大海中，惡行隱藏不了，他們也難以躲藏。全民舉報也是全民教育，身體力行的公民行動，改變早一段時期群眾麻木、坐視不理的態度。