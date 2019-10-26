四個多月來愈演愈烈的反修例暴亂中，有組織的暴徒們使用的裝備和武器，已使他們成為了一支武裝隊伍，正展開「城市游擊戰」對香港七百萬市民和香江府衙施以「暴恐」。他們從鐵枝、棍棒、磚頭到彈弓、利刀利器到燃燒彈、到各種名堂的自製炸彈，殺傷力、破壞力愈來愈大，可在瞬間置人於死。

他們的游擊戰術神出鬼沒，防不勝防。這支政治目標明確的「暴恐」武裝再發展下去，用槍彈武裝自己，殺害警察和市民，殺害他們眼中的「不同政見者」、「中國人」、「狗官」、「共匪」絕不奇怪。香江府衙的「止暴制亂」如果還是停留在現水平，暴亂黑手如果鐵了心讓暴亂不斷升級，這支反動武裝「大顯神威」、「勇武殺敵」的一天不會很遠。難道只有到了那個時候，當局才知道「制暴」手法不管用，才捨得用「鎮暴」平息暴亂嗎？

四個多月來，暴亂毀港焚城，暴徒手中的工具、武器和作戰能力、殺傷能力、破壞能力不斷升級，香江府衙和警察的應對之道、「止暴」之道一直處在「最低程度」，最明顯的「提升」不過是弄了水炮車「耀武揚威」一番，但射水「止暴」威力猶如老人家撒泡尿澆滅一燭之火，而千呼萬喚始出來的禁蒙面法更是廢紙一張。

暴亂之初，林鄭月娥政府為了掩飾自己的跪低投降和無能，為了「忽悠」朝廷接受她的用「香港方式解決香港問題」，遂把這場旨在奪權和「顏色革命」的有組織的大規模暴亂輕描淡寫的定為「警民衝突」。其算盤是，如果真是「警民衝突」，她的跪低投降就不「丟臉」，就不是甚麼政治犯錯，就可以「理所當然」的「反思」和指摘警察「使用了不適當的武力」！暴亂初始，林鄭月娥政府就是這麼幹的。這個門一開，暴亂一發不可收拾；警察武力「止暴」只能在「最低程度」，而暴徒必然「成長壯大」，成為反動武裝。

現在，這支武裝尚在雛形，其裝備武器尚在「低檔」階段，但香江府衙必須正視它的存在、它的危害性，將其視為「敵對武裝」，主動出擊，在平暴戰鬥中用擊倒敵人的武力殲滅之，再不可當「警民衝突」的暴徒對待之。