香港暴亂持續四個多月，中央投鼠忌器，一直沒有直接介入，最多只是發表官樣文章口誅筆伐，饒是如此，還是引來香港和西方傳媒諸多批評，被指壓制香港人權自由、干預特區事務等等。相反，美國等西方國家喧賓奪主，不斷煽風點火、指手畫腳，甚至自行制訂法例對香港進行長臂管轄，卻被視為理所當然。這實在太搞笑了，香港竟是誰家天下？

香港是中國特別行政區，這是任何人都無法否認也無法改變的事實，既然如此，為何中央不能過問香港事務，反而美英可以公然插手？當中存在兩個問題，一是中央本身沒有端正主人家態度，二是香港內部反中亂港勢力龐大。也正是因為中央沒有端正主人家態度，對港政策畏首畏尾，面對問題不想管、不敢管、不能管，才導致反中亂港勢力愈來愈囂張，他們挾洋自重，將兩制凌駕一國，以高度自治對抗中央權力，甚至企圖拋開一國搞獨立。這正是香港回歸以來亂象不絕的主要原因，也是這場暴亂愈演愈烈的根源所在。

所以說，人必自侮而後人侮之。回歸後香港不但沒有變得更好，反而變得更亂，人心沒有回歸，反而漸行漸遠，為反中亂港勢力提供政治舞台，為港獨分裂思潮提供溫床，終於爆發這場空前大暴亂，將香港推入萬丈深淵。對此，港府有責任，中央也有責任。

香港問題千頭萬緒，歸根究柢就是一個問題：主權回歸，治權未歸。要扭轉這種亂局，中央政府首先必須端正主人家態度，該管的就要管，該出手時就要出手。須知香港是中國特區，不是外國殖民地，如何治理香港是中國人的事，與外國人無關。美國佬要搞甚麼《香港人權與民主法案》，悉隨尊便，他們習慣於自娛自樂，早就見怪不怪，反正太陽照樣從東方升起，即使香港被毀，也阻止不了中國繼續前進。新中國剛成立時貧窮落後，尚且不怕西方圍堵，今天又何懼之有！