美國副總統彭斯周四發表對華演說，老調重彈，斥責中方的債務外交、軍事擴張、損害人權及貿易不公等，又再次對香港問題說三道四，借《中英聯合聲明》來指摘北京打壓香港的自由及人權，聲稱美國繼續支持港示威者和平非暴力示威。

彭斯這時發言，「叛國禍港四人幫」首領黎智英及黨羽李柱銘亦剛好訪美，漢奸黎表面上繼續唱衰香港，會晤美國眾議院議長佩洛西，獲其公開表態支持香港的示威者；實則應該是暗中去見華府主子，面授機宜。黎、李兩個老漢奸等人都有現身會場聆聽彭斯演說，黎在會後立刻做應聲蟲，繼續「華麗轉身」，呼籲示威者「我哋保持冷靜，和平非暴力抗爭」。自從特朗普宣布貿易談判首階段有成果，預測示威潮會緩和以後，黎與毒果日報隨即收斂煽風點火的力度，大老闆叫鳴金收兵，走狗自然乖乖縮回狗屋內，只是裝模作樣吠數聲證明「他未死」。

比較諷刺的是，彭斯指摘NBA部分高層及球星，享有批評自己國家的自由，卻在中國面前噤聲，又揶揄NBA的作為就好像中國的全資附屬公司。這種說法自相矛盾，既然有言論自由，球星說甚麼都是他的自由，又沒有人用槍指着他們的頭要挾附和中國，無論是為錢或是政治也好，這方面最不應該出聲的就是美國政府，絕對不應干涉人民表達意見的權利。勒邦占士又不是黎智英，幹麼要聽你白宮說話？

然而特朗普始終是生意人，既然在貿易談判中佔盡便宜，想繼續有來有往，也不能光是責罵。副手彭斯在講話中提到與中國達成貿易協議和改善關係上，給外界印象是表達了積極態度；對比他去年「新冷戰」的宣言，今年內容則較溫和，並提及在北韓無核化、波斯灣局勢、伊朗制裁等議題，美國尋求與中國加強合作。這些都是燙手山芋，稍一不慎打起仗來便勞民傷財，當然是拉北京在自己一邊最划算。