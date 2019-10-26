中美貿易戰第一階段協議將於下月APEC會議簽訂，美國副總統彭斯此時發表第二次對華演講，措詞語氣已不像去年首次發表「討華檄文」般殺氣騰騰和充滿敵意，但依然散發着對華的傲慢與偏見，並且又拿香港反修例暴亂說事。美國對中國既恨且妒的心態，表露無遺。

彭斯聲稱，美方不尋求遏制中國發展，總統特朗普亦不尋求在經濟上令美國與中國脫鈎，但美國同時不再期望單靠經濟接觸，就能將中國的威權體制轉變為自由開放社會，強調美方尋求公平競爭環境，並非尋求與中國對抗，呼籲中國結束長期佔美國人便宜的貿易行為。彭斯亦繼續向香港示威者大灌迷湯，揚言美國會與香港同行，但促請港人保持和平示威。

在中美即將簽訂貿易協議之際，彭斯當然不可能發表過於強硬的講話，以免影響協議落實，但從其講話亦窺見美國一直以來對中國有一種居高臨下，卻又無可奈何的矛盾情緒。眾所周知，中國在○一年加入世貿，美國當年之所以點頭，皆因寄望借中國入世「顛覆」中國，正如美國長期以來向別國施以的伎倆，透過開放經濟令別國政制也走上開放之路，符合西方普世價值觀，情況一如當年蘇聯解體，或如日本成為美國附庸。

偏偏中國並不中計，堅持經濟開放但政治不鬆手，堅持走自己的路，美國「演變」中國體制不但徒勞，中國反而成為經濟強國，嚴重威脅美國霸主地位。發展至今，「新冷戰」已隱然形成，中美貿易戰又好，香港反修例暴亂也罷，都是新冷戰的一部分，無非為了打壓中國崛起，維持美國霸權而已。

問題是，中國早非吳下阿蒙，美國以前不能成功顛覆中國，現在更不可能成功，中國已是世界第二大經濟體，大到不能倒，中美利益關係千絲萬縷，一榮俱榮，一損俱損，這也是彭斯所謂「不尋求在經濟上令美國與中國脫鈎」的原因。至於反修例暴亂則更可笑，除了將香港搞得雞毛鴨血，對中國沒有絲毫影響，反而令國人更加團結，更明白中國不可以走西方之路。反之，香港式暴亂如病毒一般向西方輸出，西班牙、智利、英國紛紛受感染，美國遲早也不例外，完美演繹何謂「剃人頭者人亦剃其頭」。

君不見，由美國副總統彭斯到美國國會議員，紛紛開口要求香港示威者保持和平，甚至大義凜然拿黑人領袖馬丁路德金說事，指所有抗爭要成功都必須和平，這樣才能站在道德高地。說穿了，他們眼見香港暴力失控，並將「革命」輸出到西方國家，悚然而驚，但暴徒早就殺紅了眼，即使漢奸黎等「大台」聽命收兵，暴徒會甘心嗎？