普羅市民現正極為渴望社會過去幾個月的暴亂衝擊能夠及早停止，政府和民間及早修補這次事件遺下來的傷痛，讓市民回復正常的生活節奏，再在穩定的環境下監督政府做更多有益民生、促進民主的工作。因此，在現階段應該是遏止再有暴力，而不是繼續燃燒反修例抗爭的火花。可是「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英，在這時又到美國與國會議員會面，更揚言是游說美議員們繼續為港發聲，甚而是表述及以行動向特區施壓，這種荒誕行為既不獲得市民接受，亦會被人唾棄，更在暴亂稍有減退時火上加油，完全是不負責任。

「叛國禍港」的黎智英在香港生活，反跑到美國去乞求美方加大力度脅迫香港，必然遭到廣大市民齒冷。他引述與美國官員會面後，表明對方關注香港暴力升級，使用汽油彈是不能接受，看是否可以在不這樣暴力下作抗爭，反映黎智英赴美引入外國力量延續亂港的工作已經達到。香港的暴力升級危及整個社會，當務之急是止暴制亂，甚麼是「不這樣暴力下作抗爭」？簡直是在亂事稍有減退時，發出繼續抗爭的信號，這與普羅市民期望爭取事件盡早平息背道而馳。

奇怪的是，黎智英已三番四次公開說明，他樂意為美國工作，為美國關注香港民主工作，完全證明了他引入外部勢力搞亂香港，但仍有一班口說民主實卻打壓異己的孤臣孽子追隨他，更滿口仁義道德說是為了香港好，難道謊言說得多就變成事實？可是這群叛國禍港之徒的行徑，對香港沒有半點好處。

不要忘記，黎智英在過去幾個月暴亂期間，先後與他培養出來的搞事一族會面，當中不乏現任立法會泛民年輕的議員，如果黎智英把「不這樣暴力抗爭」的訊息通過泛民議員在立法會內推動，立法會內就會充斥只有抗爭沒有工作成果的現象，平息抗爭的路變得更漫長，社會大眾需付出的代價亦更大。