近日傳出消息，說中央將於下年三月前撤換香港特首林鄭月娥，要她為鬧出的修例風波負責。世事如棋，局勢時時在變，但變之中自有其不變，只要立乎其大，進而抽絲剝繭，庶幾可以逐步窺探出事情真貌。

誠如本欄昨日所說，反修例運動爆發初期，筆者可以鐵口直斷，林鄭不會在半年內問責下台，但若算至明年三月，運動開始後的第十個月，則目前還難作斷言。不過，訊息一天一天在增加，問題也應一天比一天清晰，而最新的一個消息，卻讓我評估林鄭三月下台的可能性減了一分。

新消息表面上與香港無關，但紛繁的世事每每交光相連、互為因果，觀察時局，就是要在不同中找出相同之處，然後理出脈絡。歐洲剛宣布，將今年「薩哈羅夫人權獎」頒予在囚的新疆維吾爾族學者伊力哈木‧土赫提，表揚他畢生致力爭取維族的權益。

伊力哈木‧土赫提曾被控分裂國家罪，判無期徒刑，一個中共眼中的罪人，西方世界卻捧為英雄，看來這場華夷之戰正殺得熾烈，洋人層層進逼，北京則步步緊守。

上一次中國遭受西方國家這樣子的圍攻是在一九八九年。其時中共的領頭人鄧小平斟酌時局後得出結論，認為這一場風暴是國際大氣候加上中國小氣候結合而成，挑戰早晚要來，早來比遲來好。結果在鄧老爺子的全盤擘劃下，中國跟一眾反華勢力打了一場硬仗，最後戰果豐碩，中國成功保住了改革開放所得來的成果。

一晃眼，時間已過了三十年，在現任中共領導層眼中，如今反華力量又再度凝聚，正無孔不入，要在中國製造亂局。這一場仗打起來，不會比上世紀八、九十年代的一役容易，中國各省市加各特別行政區，必須戮力同心才能闖過這一關。在這當兒，如果說要在香港特別行政區陣前斬帥，我相信中央需要考慮的層面很多。