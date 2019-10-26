中國史上，文人最吐氣揚眉的時候，當推北宋，宋人有詩為證：滿朝朱紫貴，盡是讀書人。《宋史》記載，太宗時代，功勳卓著、位居樞密使高官的大將曹彬，「遇士夫於途，必引車避之」。難怪論者指出，宋朝的文官隊伍，其作用日益提升，獲得了歷史上未曾有過的優越地位。

當然，這與宋太祖趙匡胤的國策有關。有一段逸事，話說太祖初登大寶，年號叫「建隆」。四年之後，改為「乾德」，宰相趙普猛讚，並列舉不少實事，指用呢個年號乃是聖上英明之舉。誰不知卻遭到翰林學士盧多遜恥笑，佢話：好！的確好，之不過，四十幾年前，前蜀王衍曾用過呢個年號，時間好短，好快就玩完！

太祖一聽大吃一驚，忙叫人去查對典籍，一查，果然珍珠都冇咁真！是個亡國之君的年號，一時又羞又惱，只好把趙普叫來媽叉一頓，並叫佢多向盧多遜學習，抓緊時間讀書！相傳佢仲留下一句傳誦千古嘅名言：宰相要用讀書人！

結果，北宋一系列「崇文抑武」政策，過猶不及，「好男不當兵」；至使國防，幾乎全無。孟元老於《東京夢華錄》自序中寫道：太平日久，人物繁阜，垂髫之童，但習歌舞，斑白之老，不識干戈。結果，當時邊防重點在於遼闊的北方，騎兵匱乏，戰鬥力不足。史載：北宋與契丹嘅戰事，先後進行過八十一次，除一次獲勝，餘皆敗北。呢，「澶淵之盟」開始，北宋每年要向遼國進貢白銀三十萬両，這個數字，據史家指出，比當時中國以外的世界所有國家白銀的總量都要多！

重用讀書人，宋太祖一句「宰相要用讀書人」，老朽相信當中必多狀元，亦即「經常考第一」之讀書能人，結果北宋贏得史家十五字真言：文官多，官俸高，大臣傲，賞賜厚，責罰輕。唉！多麼像在批評當今林鄭及其廢柴管治班子，滿朝朱紫貴，民望衰到貼地，一個二個就是厚顏不下台！