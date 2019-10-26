英國埃塞克斯郡發生三十九名人蛇伏屍貨車凍櫃內的悲劇，事件旋即升級至外交風波，皆因英方宣稱死者全都是中國人。英國警方的處理手法受到廣泛質疑，中國立即派出駐英大使劉曉明前往調查，當時中方的回應卻是無法確定死者是否中國人，暗指英方在未啟動驗屍和比對程序時就妄下判斷。警方另一個草率和為人詬病的地方，是過早公布貨車司機的身份，把一個屍體發現者和報案者當成犯罪組織成員和殺人犯來看待，矛頭直指北愛爾蘭共和軍的黑幫餘孽。

在事情尚未釐清虛實之際，過早判斷有罪或無辜很容易帶錯風向，中國官媒的一篇火速回應直指英國要為事件負全責，立即遭受大陸網民質疑和抗拒，不少評論調侃「中國已變得如此美好，怎會有這麼多人偷渡？一定不是中國人」，擊中了官媒要急速給反應的真正原因──中方要與人蛇問題劃清界線。

文章先指過去國家經濟還沒發展起來之前，確實有許多中國公民透過跨國人蛇集團偷渡海外，已經勾勒了「今時不同往日」的立場，筆鋒一轉，就講偷渡罪行已經白領化，現在多以「跳機」方式入境，特別強調時下的貨櫃偷渡常客多以中東和非洲難民為主，鮮見中國人的蹤迹，最後將那三十九名死者包裝成一個例外的特殊狀況──極端貧窮、被黑幫控制或奴隸。欲蓋彌彰，就是要否認貨櫃人蛇偷渡仍是中國常態，否認富強的中國仍有人民出逃的情況。

早年一名敍利亞難民男童伏屍在沙灘上，引發國際極大回響，這是誰之過與？西方對這種人道災難當然是責無旁貸，是歐洲缺乏作為促成了它發生。不過，今次事件可以照辦煮碗推得一乾二淨嗎？在指摘歐洲邊檢查察不周時，中方本身又該負起怎樣的責任？對此我們見到官方避重就輕。事情發展下去，順藤摸瓜查到死者的所屬省市和犯罪集團時，中國官場恐怕將會掀起一股問責風暴。