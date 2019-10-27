功夫茶：漢奸黎出賣靈魂　做走狗舐乾主人

功夫茶先旨聲明，以下文章絕對沒有歧視狗隻，狗係人類最好嘅朋友，對主人忠誠，係值得表揚嘅優等動物，但走狗就絕對唔同，係人中之禽獸，哺乳類動物最低等品種，有奶便是娘，邊個可以餵飽佢就係佢主人，六親不認，老竇姓乜都未必記得。講咁耐大家想問有冇圖看，嗱，睇東網乜都有，大漢奸黎智英嘅新聞圖文並茂，成隻美國走狗現晒形啦！

呢排新聞又見漢奸黎烚熟狗頭咁嘅樣，原來佢身為「叛國禍港四人幫」之首，帶埋另一個漢奸李柱銘又飛到美國覲見主子，拜訪美國眾議院議長佩洛西，並且代女議長向香港示威者傳達美國擔心暴力升級嘅「最新指示」，之後又撲去捧美國副總統彭斯演講嘅場，鏡頭所見，漢奸黎依起棚牙，應該係好開心回到主人懷抱。

漢奸黎咪開心得咁早住，唔好以為自己搖「美」乞憐，人哋會當佢係最忠實朋友，大家心知肚明，官媒一語道破，漢奸黎對美國人來講不過是牽制中國、隨用隨棄嘅棋子，契弟一名。壹傳媒蝕到入肉，股價長期插水，賣台灣資產都止唔到血，呢條契弟好等錢使，為咗利益出賣靈魂，出賣埋香港人，下次如果有人出價靚，賣埋籮柚又點話！

難怪順德鄉下啲親戚都唔認呢個不肖子孫，嫌佢影衰姓黎嘅，踢出族譜，有位大嬸自稱漢奸黎家姐，都大義滅親痛斥呢個細佬禍港傷害一國兩制，希望佢回頭是岸。

可惜吖，一隻賣咗靈魂嘅走狗，又點聽得明人話？黎大姐都係慳番啖氣暖肚，呢啲漢奸沒有好下場，第日預咗落去見吳三桂同汪精衞，黎大姐到時燒啲美金畀佢就算仁至義盡喇！

睇住漢奸黎賣完靈魂就嚟賣埋屎忽，惟有嘆句美金真係唔易賺，美國佬密底算盤，尤其係特朗普呢個商人總統要賺到盡，貿易戰想食埋中國條肥牛，係香港有啲傻仔食毒蘋果食到上晒腦，竟然認賊作父，勾英結美倒轉槍頭插自己國家，指望嗰條《香港人權與民主法案》可以為香港帶來所謂民主嘅人，麻煩唔好用屁股，用番個腦諗吓，百幾年英殖統治，又唔見美國佬叫英國人畀香港人民主？香港回歸後先至不斷搞風搞雨，根本為咗打壓中國崛起，堡壘從內部攻破，咁簡單嘅道理，乜大學無教你哋咩？

學官媒話齋「西方絕不是香港的救世主！」美國佬只不過係走狗嘅狗主，養住漢奸黎得閒就放出嚟咬人，啲蘇州屎唔使自己執，漢奸黎自然會舐乾舐淨，用佢份毒果報顛倒黑白，明明係暴徒就捧做義士，睇吓幾時會追封漢奸黎做烈士吖！