神州觀察：村官屢屢變村霸　侵蝕政權須嚴打

內地基層政權黑社會化問題非常嚴重，不但無法令民眾增強幸福感、安全感，更有可能威脅到當局的執政根基及合法性，故而在去年初發起掃黑除惡專項鬥爭的通知中，當局就強調要把黑惡勢力犯罪同反腐敗、基層「拍蠅」及加強基層組織建設相結合，並須當作重大政治任務來抓。惟該項任務並不易做，難題和挑戰仍隨時存在。

廣東佛山市中級人民法院日前對一宗全國掃黑辦掛牌督辦、牽扯近四十人的涉黑大案作一審判決，當中有曾任職村委會主任的黑老大透過「以商養黑」壯大勢力，長期操控基層政治，安插親信，壟斷工程，乃至率眾暴力衝擊鎮政府，嚴重破壞社會秩序，被重判入獄二十五年，兼剝奪政治權利五年，沒收個人全部財產，其餘被告則被判入獄一年多至二十年不等。

無獨有偶，山西運城中院近日亦對一宗以村委會主任為首的九人涉黑團夥公開宣判，揭露該團夥同樣存在以暴力手段及公司化運作把持村委會，再以之作合法平台壟斷周邊企業工程，及強佔農地非法轉讓，侵吞村集體財產，長期實施有組織犯罪活動，聚斂巨額錢財壯大自身，社會影響極為惡劣。

「官如芝麻小，權力比天大，為非作歹肆無忌，猶如土匪進農家。」這便是坊間對於鄉村基層官員幹部的最真實感受，然而民眾更想知道的是，這些土匪惡霸一般的村官，怎麼就能如此輕易把持了基層政權，且動輒就是「長期把持」？像佛山中院提到的那位村主任是○五年當選的，山西運城那位則是○四年當選，並逼走了前任村主任。更有一些「村霸」村官、「萬歲」村支書從上世紀九十年代就以各種非法手段挾持基層政權，橫行鄉里，無惡不作，為何總不見有人出來制止，是誰令眾多基層組織變成了「獨立王國」？

唯一合理的解釋就是，上級單位也好，有關部門也好，不是懶政不作為，就是自身存在保護傘、關係網。最高法近日於工作報告中列舉了廣州市蘿崗區「村霸書記」劉永添涉黑案為例，揭露有當地公安分局、交警支隊等八名黨員幹部牽涉其中；似這般官黑勾結、警匪一家的現象可謂司空見慣，當局一再表示要深入推進「打傘破網」、「打財斷血」工作，原因就在這裏。

而從湖南黑老大文烈宏、四川黑老大劉漢等涉黑案更可看出，黑惡組織不但精於「以商養黑」之道，更已發展成「由黑染紅、以紅護黑」，野心不再局限於基層政權，轉而尋求更高的權力滲透，以實現更好的自我保護。正如國家領導人所說，黑惡勢力是社會毒瘤，嚴重破壞經濟社會秩序，侵蝕政府執政根基，必須繼續保持強大攻勢。