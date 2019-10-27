世界視線：英揆謀提早大選　對手陷兩難局面

英國首相約翰遜尋求如期脫歐失敗，事實證明他不敢在本月底實現他用來咄咄逼人的硬脫歐，取而代之是向歐盟要求寬限更多時間，爭取下月在下議院戰鬥到底，甚或在十二月提早舉行大選。愈多時間意味愈多可能，也充滿未知數，歐盟二十多國領袖和代表經過談判之後，大致上同意再給英國一個機會，只有法國總統馬克龍誓要壓縮延期脫歐的時間，由三個月減至十五天，變相制止約翰遜提早大選，逼英國政客速戰速決。

工黨黨魁郝爾彬並不傾向現在提早大選，他提到十二月十二日是一個「古怪的時間」，屆時聖誕在即及學期完結，而工黨的老巢偏偏在大學城一帶，若選在這個時候大選，勢必流失大量選票和議席。此外，保守黨的支持度近日有所上升，反映更多人支持約翰遜的新方案。見自己的形勢比人家弱，郝爾彬當然不想輕易掉入首相的圈套。提早大選需要下議院四百三十四票支持，約翰遜將於周一提案，有傳工黨已下令投棄權票，以免約翰遜獲得民意授權重返唐寧街。

提早大選的輸家也包括英國脫歐黨，最新民調顯示其支持度不斷滑落，支持者有流向保守黨的趨勢。其黨魁法拉杰正力挽狂瀾打輿論戰，企圖把約翰遜塑造成導致脫歐失敗的罪魁禍首，批評他臨門食言，摒棄無協議脫歐。法拉杰期待約翰遜無法提早大選，被迫在最少時間內擺平脫歐亂局而弄得焦頭爛額，到時保守黨優勢盡失，才是提早大選的好時機。難怪馬克龍一表明不同意英國拖延脫歐，他就立即拍爛手掌，還說要為馬克龍立一個雕像，以紀念這位「英雄」對英國的大恩大德。

然而，別以為這就代表馬克龍站在約翰遜的對立面，不要忘記後者日前去信歐盟，表達他不想延期脫歐的意願。馬克龍有可能是賣個順水人情，幫英揆維持「霸王硬上弓」的格局。約翰遜現在打着兩手好牌，若果歐盟通過延期三個月，則可憑提早大選食胡；若延期只得兩、三個星期，則可繼續脅迫國會通過脫歐立法。脫歐的政治博弈絕不簡單。