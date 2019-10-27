正論：食水受污官懶理　活得安心成奢望

堪輿學上有「逢九必亂」之說，二○一九年的香港正正應驗了此一說法。反修例暴亂持續四個多月，別說止暴制亂遙遙無期，最令人心寒的是，港府連民生問題都漠不關心。荃灣三大屋苑食水驚現不知名黑點，市民留在家裏喝口乾淨水都不可得，水務署一味懶懶閒，某程度上同草菅人命有甚麼分別？

荃灣祈德尊新邨、荃灣廣場及全‧城匯三個屋苑逾三千戶居民，一星期前陸續發現家裏食水含有黑點雜質，即使持續開水喉逾句鐘，黑點仍源源不絕出現，根本無法用來煮食和飲用。區議員至今接獲過百宗投訴，水務署雖有安排水車到區內供水，但至今仍未能根治問題，只推說曾緊急維修區內一條滲漏主食水管，期間暫停該水管供水並以其他水管代替，懷疑水流改變沖起管內沉澱物，強調已沖洗水管，水質經抽驗後證實沒有問題云云。

說了一大堆官話，水務署無非強調責任已了，水質安全，對於食水為何仍出現黑點置之不理，對於居民每日到水車取水之苦視而不見，簡直不負責任。如果真如署方所說，各方面都沒有問題，那麼黑點從何而來？當然，港產官僚有責不問、有膊必卸，市民早已見怪不怪，水務署更是當中的佼佼者。最轟動首推公屋鉛水事件，受影響者眾，更有兒童被診斷發育遲緩，但至今沒有官員問責。至於食水混含雜質更是時有發生，去年觀塘及粉嶺有屋邨爆發銹水驚魂，今年四月將軍澳多個屋苑亦出現食水偏黃或夾雜黑點等問題。同類事故一再上演，顯然不是個別例子，而是本港水管普遍存在問題，水務署責無旁貸。

必須指出，食水安全關乎市民健康，怎麼強調都不過分。全港水管長達八千公里，不少已有三、四十年或以上的歷史，出現老化不足為奇，惟水務署花了十多年時間完成的「更換及復修水管計劃」，只涵蓋全港約三千公里水管，餘下五千公里的更換工程一拖再拖，留下巨大安全隱患。去年水務署共收到過百宗水管爆裂個案，九十多宗不在更換計劃涵蓋以內。未有更換的水管固然經常爆裂變成「城市噴泉」，即使已更換的也有換完又爆的情況出現，不僅浪費食水和公帑，維修期間更可能引致食水受污染，到頭來又是市民受害，水務署不是胡混度日是甚麼？

一滴水可以反映太陽的光輝，一滴水也可以反映港府的無能。香港號稱先進城市，高官坐享高薪厚祿，人人擺出精英模樣，其實金玉其外，敗絮其中，港府連確保市民有安全食水都做不到，「民生無小事」淪為空談，活得安心已成奢望。見微知著，港府碰上百年不遇的特大政治風暴即手忙腳亂，哭喪着臉投降，任由香港百年基業毀於一旦，說到底是廢官太廢之故。

說來唏噓，香港在這個大亂之年歷盡風浪，幾近沒頂，亂象更由政治蔓延到經濟，再由經濟蔓延到民生。「一國兩制、港人治港」到底出了甚麼問題，未來何去何從，不由人們不反思細想。