反修例風波暴亂四個多月，反中亂港勢力並沒有逼林鄭月娥下台，而是留着她「配合」把暴亂愈搞愈大。而朝廷則不僅沒有令她下台，還反覆強調支持她「依法施政」，以為其綏靖投降的「香港方法」可「止暴制亂」。不過，筆者相信倒是林鄭在第一時間和之後若干次提出「請辭」而未獲准。一方首長、封疆大吏「守土失職」，無論古今中外，官場規矩都由不得她（他）不作「請辭」之舉。裝模作樣也好，真心「不想幹」也好，這樣的「指定動作」是必須有的，關鍵在於「上面」批不批，至於何時批，則會根據具體情況作考慮；其結果是否正確、適切，要由實踐檢驗。

而今次實踐證明，朝廷支持林鄭月娥多幹四個月是錯了；反對派「留着」林鄭、不逼其下台的策略，是對了——對他們把暴亂愈演愈烈大有幫助，十分有利。這一「錯」一「對」，成就了林鄭至今穩坐特首之位，一直推行她的綏靖投降路線，根本不能「止暴制亂」，香港卻在暴燄焚城、水深火熱之中！

林鄭的任期還有兩年多，局面能夠這樣拖下去嗎？對朝廷而言，「止暴制亂」遙遙無期；對香港而言，經濟重挫，百業下滑，無以遏制；對反中亂港集團而言，他們的「五大訴求」、奪權企圖尚未成功，這樣的局面博弈各方都不滿意、都不甘心。因此，現在林鄭的位置和做法，成了各方都要按照自己的要求「解決問題」的障礙，林鄭「辭職換人」的問題不可避免的要提出來，不是朝廷提出來，就是反對派提出來，社會輿情也會聚焦於此。

朝廷要想換人，當然是想換上一個能夠有辦法、有能力「止暴制亂」的人。反對派要想換人，當然會想換上一個更加跪低、接受「五大訴求」、有利於他們推動「顏色革命」的人。如此，雙方必展開尖銳、激烈、複雜的鬥爭。只是，換人及換甚麼人的決定權在朝廷，而朝廷換甚麼人來完成「止暴制亂」，在於朝廷能不能下決心以強硬手段「止暴制亂」，並以此為準則選人用人。只有這樣，換人才有意義。如果重犯舊錯，香港的禍事只會更大也。