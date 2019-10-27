西方國家對待香港暴亂和西班牙加泰羅尼亞暴亂，明顯採取雙重標準。儘管兩地的街頭警民衝突場面相似，加泰羅尼亞示威者模仿香港暴徒堵塞道路和機場，但西方輿論卻有兩種截然不同的反應，這邊譴責香港警方「濫用武力」，那邊支持西班牙政府以強硬武力對付示威者。實際上，加泰羅尼亞示威者暴力程度不及香港暴徒，而當地警方使用武力程度則超過香港警方，結果前者被視為理所當然，後者則被罵為「黑警」，這到底是甚麼邏輯，令人百思不得其解。

西班牙最高法院重判多名加泰羅尼亞獨派領袖入獄，輕者監禁九年，重者監禁十三年。這說明一個事實，任何國家都不容許搞分裂，不容許挑戰國家主權，民主國家也不例外。然而可恥的是，西方國家一方面反對西班牙分離主義，一方面為港獨分子搖旗吶喊，這不是雙重標準又是甚麼？難道他們不會感到尷尬？

國家主權不容妥協，西班牙政府強力對付加泰羅尼亞獨立運動，並一度收回自治權，西方各國集體噤聲，從來沒有批評西班牙政府打壓人權自由。反觀中國政府對香港放任自流，即使港獨氣燄囂張，中央依然強調港人治港、高度自治，但西方國家對此還不滿意，還要說三道四，這分明是傲慢與偏見，刻意針對中國，所謂民主公義、普世價值，不過是侵犯他國主權、干涉他國內政的遮羞布。實際上，如果按照西班牙懲治獨派的標準，香港這班洋奴漢奸和港獨妖孽早就應該受到法律制裁。

在文明世界，尊重國家主權是最基本的政治倫理，也是放之四海而皆準的國際標準，任何人都不能以「爭取民主」為名分裂國家，不能以「革命」為由破壞法治秩序。西方國家本身不容許暴力示威，卻對香港暴亂煽風點火，這豈止是虛偽，簡直是居心叵測。須知暴力無國界，任何地方都無法幸免，他們今天支持香港暴亂，明天可能輪到自己面對暴力。