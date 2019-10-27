英國驚爆人蛇集體死亡案，三十九名被英國警方實牙實齒咬定為「全是中國人」的人蛇在凍櫃內凍死或窒息致死，震驚國際。詎料事情峰迴路轉，愈來愈多死者證實為越南人，死者家屬更披露蛇頭收取三萬英鎊，將人蛇從越南輾轉送往歐洲和英國。現在英國警方改口了，呼籲外界不要猜測死者國籍，卻渾忘是誰先說人蛇全部是中國人的呢？如此信口雌黃，難道不需要道歉？

對上一次發生在英國的中國人蛇集體死亡案已是近廿年前的事，中國在這廿年來國力翻了多少番，全世界有目共睹，中國人是否需要用這麼極端的方法偷渡去英國，本已令人生疑。惟人們意想不到的是，英國警方竟會如此武斷，如此草率，甫看見黑頭髮黃皮膚就二話不說當成Chinese，最終自打嘴巴，貽笑國際。

一節見則百節知，這就是西方社會對中國的傲慢與偏見，骨子裏是無知。他們仍然戴着有色眼鏡看待中國，仍然把中國當成昔日的第三世界，仍然自我感覺良好地自以為高人一等，拒絕正視和承認今日中國早非當年吳下阿蒙，令本應嚴謹求證的英國警方也淪為「是是但但」的代名詞，出醜露乖。

中國駐英領事館一直要求英國警方嚴正查明死者國籍，這種態度是正確的，是文明大國應有之義，可惜內地官媒卻反應過激，寫了一篇批評英國及歐洲沒有盡力保護人蛇、英國要為人蛇之死負責的評論文章，部分內容過於強詞奪理，淪為笑柄。

這固然反映內地官媒不夠冷靜，對國家崛起欠缺信心，對國民欠缺信心，結果自亂陣腳，但想深一層，又難怪他們有過激反應。當英國及外媒大字標題藉人蛇之死冷嘲熱諷，恥笑中國崛起了，人民卻偷渡枉死了，充滿傲慢與偏見，中國人感到憤怒、內地官媒不冷靜又何足為奇？

面對中國國力日盛，西方社會出於既恨且妒的心態，慣於妖魔化中國，這點可以理解，最可悲的是，香港不少人拾外媒牙慧，人云亦云，嘲笑自己國家唯恐不及。網上一些所謂輿論領袖，紛紛藉着一宗慘絕人寰的悲劇來鞭撻、狂踩自己國家，到底這是甚麼心態？

從今次事件可見，中國要提升大國形象，必須主導輿論話語權。不是官媒惡形惡相強詞奪理式的輿論話語權，這樣只會愈描愈黑，而是以事論事，端出理據，以理服眾的輿論話語權。中國駐英領事要求查明所有死者國籍、對死者致哀是第一步，接着便要不卑不亢要求英方就開始的誤判道歉，並承諾中國繼續加強與國際社會合力打擊人蛇活動，這才是泱泱大國應有的風範。