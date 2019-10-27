近期全副防禦裝備黑衫黑褲暴徒大規模衝擊警方防線的現象比以往減少，但暴徒改變策略，不集中在一處地點跟防暴警察鬥法，轉換為分散不同地點搞游擊戰或快閃破壞，針對某些商店爆破搗亂甚至投擲汽油彈，令人髮指。倘若細心留意這批游擊暴徒分散搞破壞的行動，隨後的已不再有大批後勤支援成員，每每只是十多二十人就行動，碰上警察即四處竄逃，這類暴行已跟反修例最初時獲得大批追隨者支持完全不一樣，反映到一些和理非集會的市民，跟這群暴徒出現了目標不同不相為謀的分裂，絕不希望暴徒暴行拖累他們表達意見，更不想在混亂中無謂被捕。

兩個例子能夠證明到站出來表達意見者與暴徒劃清界線。有澳洲回流投資者的兒子就讀國際學校，反修例初期這名兒子不停地參加集會遊行，在暴徒背後舉抗議牌吶喊助威，幸好沒有遭拘捕。到最近，這名集會遊行常客已改變態度，他跟同學現在只是參加集會，遇上暴徒搞破壞就會離開。

另有兩名高中學生深夜在港島東區流連，不停地打電話跟別人聯繫，未幾就在公眾地方牆壁張貼「五大訴求，缺一不可」等標語。香港是一個言論自由地方，把意見張貼在公開地方，不需要這般鬼祟，做法是害怕街坊有意見去阻止甚或指罵。夜間發動到各區張貼反修例反政府標語的工作，已不是過去的名正言順，更不是一大堆學生及青年圍住牆壁貼個滿，途人不敢作聲，反映這項文宣工作已在高中生領域減退。

掌握住上面兩種形勢轉變，警方應研究新的掃蕩策略，應對沒有後勤支援與零星游擊的暴徒，重新部署人手在各個地區，發現暴徒搞事迅速到場，再策劃圍剿，必然比現時龐大隊伍去驅散暴徒更具效果及阻嚇力。同時亦應研究在高危地區及港鐵站先行部署駐守人員，發現暴徒先行制止，再通報召援，兵貴神速，殲滅暴亂惡行。