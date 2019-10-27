反修訂《逃犯條例》風波擾攘至今四個多月，香港滿目瘡痍，市面的經營者一片哀鴻。維港兩岸的秋夜竟看不到黎明，歷史上不知是否有過這樣的日子，就算有，恐怕也要數到上世紀的日治時期了。

「黃絲」、「藍絲」陣營都在打輿論戰，傳聞蜂起並作。有說不少暴徒是警察假裝的；港鐵站是政府暗地裏派人破壞的；為免示威者肆虐，港鐵每日是刻意提早停駛的；交通燈是建制派教唆人去打爛的；運輸署是有意拖慢交通燈的維修速度，好讓更多市民埋怨暴亂者；甚至有人估計，在中資銀行縱火、親中商舖打砸的，大部分都是「無間道」。

這一類傳言無從證實，姑妄聽之，姑妄言之，是耶非耶，不是我最在意的問題。我所在意者，是無論傳言對否，都反映出反對陣營智慧低下。在這場風波中，反對派的支持者不少，據說在民調中一度超逾半數，他們智低，一定程度上也反映出不少香港人「腦殘」，一損俱損，這才是獅子山下真正的大患所在。

如果上述陰謀論全是胡謅，乃杯弓蛇影，固然可見持此論者是何其低智。但若然傳言屬實，政府與親建制陣營要被迫用自殘方式去讓港人反省，則港人的自省能力也實在太不敢恭維。

以往有父母殷實的家庭，生下的孩子中卻有幾個不肖兒，他們仗着衣食無憂，終日不務正業，肆意妄為。父母沒法子，為使孩子能早日自省、回頭，乃刻意敗散家財，讓全家陷入困境。這種置諸死地而後生的辦法，是專為不肖而又自省能力不足的孩子而設，不得已而用之，誰叫你生了這麼一幫愚癡兒郎？

政府剛宣布正式撤回《逃犯條例》修訂議案，就算新法對市民有威脅亦早已解除。反對派根本不值得再用「攬炒」方式作抗爭，繼續盲目抗爭就是愚癡，但願香港這一群癡兒們能早日覺醒。