林鄭月娥的年度施政報告，即使話聚焦房屋政策，但還是劣評如潮。施政者對樓市一向舉棋不定，往往錯失良機。有研究指，撇開內外政治因素，今次施政報告放寬首次置業人士按揭成數、津貼基層租金等，內外時空不配合，分分鐘令租金不跌反升。政府「好心做壞事」，也不是甚麼新聞。

至於檢討收地政策加建公屋，不惜以今日的我打倒昨日的我，明眼人都睇到係「煮到嚟唔食唔得」，其實亦策略大於戰略，更何況「佛系」政府做嘢，一味諮詢、研究，再諮詢、再研究，議而不決，決而不行，實行起來，通常遙遙無期，且遠水不能救近火，短期內樓市難納正軌，更難撥亂反正，已彰彰明甚。

呢！本報「探射燈」日前專題報道露宿人口近年持續高企，尤其年輕露宿者湧現，究其原因，除了公屋有排等、劏房租金貴、入不敷支、家庭撕裂，有關注團體指出，政府只懂驅趕清場，無助真正解決問題，政府應該真誠聆聽露宿者需要，了解其困難所在再予以輔助，才能減少他們露宿的情況。

當然，露宿者並非本港獨有的社會問題，之不過外國政府敢於正面面對，像美國紐約市政府為無家者提供資助房屋政策、南韓立例保障露宿者。有議員批評本港的露宿者政策停留在上世紀九十年代，未有與時並進。事實上，佛系政府就係講多過做，予人「周身郁，扮忙碌」多過做實事嘅感覺。呢，勞福局局長羅致光日前表示，目前輪候公屋時間愈來愈長，相信未來兩、三年亦沒有機會縮短輪候隊伍，所以有理由考慮推出租金津貼！不過，羅致光又話要考慮租金津貼會否帶來租金上升等副作用，需要衡量及減低政策嘅負面效果喎！佢又話明白市民心急設立租金管制，但租管要立法，單係立法程序就需要三至四年，執行又要四至五年喎！

佛系政府每推一項政策都恍如在泥沼打摔角，唉，政府靠得住，泥牛會上樹！