世界好像壓力煲，從歐洲、亞洲到南美洲，不是有國家發生獨立紛爭，便是有社會爭拗，猛火燎原大有一發不可收拾之勢。鄰家起火，小國掌權者最憂心，天天擔心大火會燒到自家門前。境外政治領袖以及外國媒體看香港形勢，大都羨慕香港背靠大國，有大個子遮風擋雨，與香港無腦黑暴和禍心政棍只懂唱衰「一國兩制」、指控大國禍港的看法迥異，誰更心清眼明？答案不言而喻。

新加坡一直高度關注香港的暴亂，該國總理李顯龍不止一次評論香港事件，甚至其妻、即新加坡投資巨企淡馬錫掌舵人何晶，亦有盛讚港警在艱難中維護法治。他們的談話及貼文，不約而同流露對香港的欣羨，羨慕香港背靠大國，擁有最強保護，政治之亂、經濟之危甚至民生之難，在這場暴亂中都一一挑戰過。

李顯龍說得很乾脆，指若香港的亂事在新加坡上演，新加坡必定熬不過去！

有同一番感慨的還有台灣，蔡英文及民進黨政府對香港暴亂上下其手，推波助瀾，輸出經驗，輸出人力、物力，也從「反中」運動中收穫支持，然而當地媒體及社會領袖卻很清楚，香港的法治精神已深入港人骨髓，但在境內外勢力聯合發功下，香港亦全面失序，而且一亂多月，事件若搬到台灣，他們的看法同樣是「大禍臨頭」。

印尼最近亦爆發了大學生為婚前同居條例發起的抗爭，政府雖然指令撤回法案，但是抗爭者怨氣未平，事件已經燒向貧窮、失業甚至種族問題，示威者的死亡人數亦在上升。印尼的國土面積不小，但政治與經濟表現卻麻麻，當地政界也談香港，欣羨暴亂持續多月卻沒有慘烈流血事件，社會亦運作如常。

小國或鄰居看到香港經歷混亂而不墜的關鍵，但香港人卻似乎身在此山中，不知好也看不清廬山真貌！

幾個月暴亂日子，香港街頭經常出現打砸燒，然而社會基本上仍然維持正常運作，即使全港三十多個商場逾千間商舖曾經暫停營業，但是金融、銀行、醫療及民生需求（街市、用水、能源等）幾乎不受影響；即使金融市場屢傳資金外流，股市重挫，但交易所沒停過，銀行沒發生流通或兌現問題，水電煤能源也沒有停止供應過……

香港因何而穩定？有人或以為這是香港自身體質強健，但這只是盲目自信，事實上，香港有亂但沒大亂、有衝擊但沒倒下，穩定原因是大國力量。金融市場人士最清楚，在資金流出香港的時候，南下資金是否立即補上？看看過去幾個月南下的資金量，就知道香港金融體系因何穩定。再看看香港水、電、蔬果及日常生活用品的供給，內地更扮演了絕對重要角色。

最重要的是，當香港暴亂升級再升級時，全世界都看到鄰近香港的深圳某體育館內，駐防了大批武警部隊，他們可以隨時奉召赴港。這支力量在四個多月的香港暴亂中，成為了香港治安上的最大堡壘，這是大國力量的彰顯，鎮暴只是一個命令，一個行動。