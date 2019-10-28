正論：過渡屋不能止咳　治痼疾須增供應

本港房屋問題嚴峻早就不是新聞，最新一份《施政報告》亦有大篇幅着墨，過渡房屋更被視為救命稻草，當局計劃未來三年提供一萬個單位以解燃眉之急。問題是，過渡房屋居住年期短，不少人未能過渡上公屋已要搬走，結果租戶只是由一個徬徨處境過渡到另一個更徬徨的處境，標本不能治。

勞福局局長羅致光日前承認，公屋輪候時間愈來愈長，未來兩、三年都不可能縮短輪候隊伍。以公屋輪候冊目前有逾廿五萬宗申請、平均輪候時間五點四年觀之，基層上樓難的問題未來只會愈演愈烈，在供不應求的情況下，港府冀以房屋政策紓解民怨的如意算盤，要打得響談何容易。

以過渡房屋為例，現時全港約有二十個相關項目，合共提供千餘個單位，但由於部分仍在計劃階段，真正應市的單位只有數百個，相對於廿多萬公屋輪候大軍以及劏房戶，連杯水車薪也談不上。更何況，過渡房屋有一定的申請和入住限制，例如必須是已輪候一定年期的公屋申請戶，以及以家庭申請者為主，而且一般由社福機構營運的過渡房屋，入住年期只有短短兩、三年，有租戶到了約滿之日仍未能上樓，擔心要重返劏房而連夜失眠，精神壓力極大。

由此可見，過渡房屋存在一個根本性矛盾，港府原擬幫助公屋申請者在等候上樓期間有家可歸，但租住年期與輪候公屋年期不相稱，不旋踵租戶又要再次面對住屋問題。立法會議員批評港府此舉等同給予基層「假希望」，不可謂不貼切。事實上，曾有團體就過渡房屋進行調查，結果多達九成四人認為未能有效減低住屋壓力，八成八人認為單位數量不足，大部分人贊成延長居住年期及擴展申請對象。問題是，當土地和房屋供應遠遠追不上需求，即使延長過渡房屋居住年期也是無濟於事，除了少數幸運兒受惠，絕大部分無殼蝸牛依然只能望樓興嘆。

很明顯，單靠過渡房屋不足以疏導問題，港府不設法加快公屋供應，問題只會不斷惡化。情況就如久咳不愈的病人，只給他兩片喉糖，根本不可能止咳。要醫治房屋痼疾，必須對症下藥，很可惜，房委會預料明年公屋建設量跌至六千一百伙，即使後年供應量有所回升，仍與長遠房策定下每年三萬多伙的目標相差極大。人們不明白的是，港府明明有很多空置官地丟空養蚊，大埔富善邨附近就有一塊官地丟空二十年，如用來興建公屋，起碼可提供數千單位。有社福機構要求港府定下官地丟空年期上限，到期必須檢討用途，偏偏港府置若罔聞，房屋死結無法可解，何足為奇。

當然，造成今日水深火熱、民怨沸騰的局面，說到底是前人種禍，後人遭殃。房屋痼疾是曾蔭權爵士種下的禍根，他減建公屋停建居屋，政策一味向大財團傾斜，終致問題尾大不掉。單靠已經報廢的林鄭政府根本回天乏力，所謂引用《收回土地條例》，提出綠置居、首置盤、過渡房屋等一大堆名堂，無非是掩人耳目的遮羞布而已。