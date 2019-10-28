功夫茶：無恥漢奸作古仔　叛國禍港罪難饒

「士皆知有恥，則國家永無恥矣；士不知恥，為國之大恥。」呢幾句話係清朝名士龔自珍嘅感慨，佢話自己生於「衰世」，所以寄望讀書人做到「知恥」。功夫茶但知，人有恥則能有所不為，人無恥，則喪盡天良，好似漢奸基因深植骨髓嘅契弟黎智英，叛國禍港，出賣靈魂，鐵咗心做美國嘅忠犬，赤裸裸講大話，聲不震面不紅，問你點頂！

呢，漢奸黎旗下份毒果報，宣淫販賤無人不知，捏造新聞更係名揚天下，有道是成份毒果報，除咗日子係真的，其餘都係假的！阿哥，為咗多銷幾份報紙，谷吓收視，古仔作到阿媽都唔認得！呢，最近內地官媒都頂佢唔順，發表評論文章狠批毒果報妖言惑眾，虛構故事離晒大譜，指毒果報發放短片，謊稱每個人都可能被「拉回內地死刑」，藉此獲得百多萬瀏覽量，並將此「加工過的故事」植入香港社會結構「裂縫」，導致其後嘅反修例暴亂爆發，令潛伏已久嘅「顏色革命」魔盒打開。

即係咁，漢奸黎認賊作父，搖「美」乞憐，做美爹隻忠犬乜都肯制，吮癰舐痔，叛國禍港求榮，主子稍一打賞，趷高笑住賣埋籮柚都甘之如飴，人至賤則無敵，信焉！呢條粉腸無恥到咁嘅地步，仲成日強姦民意，廢噏香港人與美國人有相同價值觀，仲話得到美國佬認同，佢好受鼓舞喎。

功夫茶不禁要噴句：鼓你老母！堂堂正正中國人唔做，一味跪吮美爹臭腳趾都話好味，咁嘅契弟，難怪順德鄉下嘅親戚父老都要同佢割席，掃條冚家拎出黎氏祠堂咯！

講真，「拉回內地死刑」呢家嘢，係拉都拉你條死契弟啦，呢個係歷史鐵律：做漢奸從來不得好死！各位街坊，今日香港之烈火暴行一發不可收拾，正如官媒指出，就係叛國禍港嘅漢奸黎打開呢個潛伏已久嘅「顏色革命」魔盒，香港經濟百業蕭條，一蹶不振，就係畀呢條契弟害㗎嘞！

呢，官媒文章直言，美國等西方勢力在港經營多年，布局良久；又稱美國國家民主基金會等組織，長期資助香港本地政團、民調機構或所謂人權組織，再透過漢奸黎大筆向反對派政客派錢，金額超過四千萬港元，更點名「香港眾志」同小漢奸黃之鋒，收錢之後迅即「各顯神通」。

嗱嗱嗱，官媒畫公仔畫到出腸喇，香港老嫩漢奸經常一齊飛去外國乞求狗餅，不惜做當代吳三桂，引美爹「入港」，挾持「一國」，機關算盡，自以為太聰明。之不過，言必「美國優先」嘅美國佬會照你一世？想創你個心！忠犬終須食屎亡，走狗變棄卒，出賣靈魂只不過係一道燒過嘅符，化作灰飛而已！